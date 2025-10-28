/ 사진=텐아시아DB

열애설에 휩싸였던 배우 최다니엘이 정소민과 다시 핑크빛을 보인다.MBC에브리원 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’가 첫 방송된다. MBC에브리원 ‘위대한 가이드’ 시리즈 중 하나인 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’는 ‘위대한 가이드3’로 먼 여정을 떠나기 전 시청자도 쉽게 따라 할 수 있는 유쾌한 여행기를 선보인다.‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’에서는 기존 여행 메이트였던 김대호와 최다니엘이 처음으로 가이드에 도전한다. 두 사람은 여행 메이트일 때도 극과 극 여행 스타일로 대환장 웃음을 선사했다. 김대호는 자연을 사랑하는 ‘오지 스타일’인 반면 최다니엘은 도심 풍경을 즐기는 ‘얼반 스타일’인 것. 이에 두 사람의 가이드 스타일도 극과 극이 될 것으로 예상된다.김대호는 최다니엘, 전소민, 효정과 함께하는 백두산 여행기 가이드를 맡는다. 최다니엘은 김대호, 전소민, 박지민 아나운서와 함께하는 라오스 여행 가이드로 나선다. 실제로 두 사람은 가이드 역할을 맡은 후 막중한 책임감에 치열하게 준비하고 노력하는 열정을 보여 제작진도 깜짝 놀랐다는 전언이다.‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’는 박명수, 김대호, 최다니엘, 이무진, 전소민, 효정까지 시즌2 멤버 전원이 출연을 확정했다. 여러 번의 여행과 스튜디오 녹화를 통해 끈끈한 팀워크를 다진 멤버들인 만큼 다시 만난 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’에서도 케미를 보여줄 전망이다.‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’에는 혐관, 브로맨스, 핑크빛까지 각종 케미가 다 있다는 것이다. 김대호와 최다니엘은 만났다 하면 티격태격하면서도 늘 서로를 걱정하고 함께 있으면 즐거워하는 혐관이자 브로맨스를 보여준다. 연예계 절친으로 알려진 최다니엘과 전소민은 물론 김대호와 절친인 박지민 아나운서 역시 핑크빛과 우정을 넘나들며 웃음을 선사할 것으로 기대된다.‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’는 ‘위대한 가이드3’로 먼 여정을 떠나기 전 시청자도 쉽게 따라 할 수 있는 유쾌한 여행기를 선보인다. 이에 여행지 역시 지구 반대편까지 갔던 ‘위대한 가이드2’와 달리 백두산, 라오스 등으로 누구나 쉽게 떠날 수 있는 곳으로 정했다. ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’가 여행 예능으로서 대리만족을 넘어 시청자도 함께할 수 있는 재미까지 안겨줄 것으로 기대된다.MBC에브리원 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’는 10월 28일 화요일 저녁 8시 30분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr