'우리들의 발라드'에서 전례 없는 도파민 대결이 벌어진다.28일 방송되는 SBS 음악 오디션 '우리들의 발라드'에서는 같은 합창단 출신인 제레미와 이지훈이 서로를 향한 폭풍 견제와 자신의 승리를 간절히 바라는 모습으로 탑백귀 대표단의 도파민을 상승시킨다.이날 2라운드에서는 제레미가 유재하의 '우울한 편지'로 선공을, 이지훈은 박상태의 '나와 같다면'으로 후공에 나서 각기 다른 매력을 발산한다. 특히 '김광석 키즈' 이지훈은 지난 라운드에서 오디션 마니아 차태현에게 김광석을 모창하는 느낌이었다는 솔직한 감상평과 함께 자신만의 색깔을 찾기를 바라는 조언을 들었던 만큼 이를 반영한 무대를 준비했다.그러나 이지훈의 '나와 같다면' 무대를 본 차태현은 마이크를 잡고 "죄송한데 욕먹을 각오를 하고"라며 운을 띄워 모두의 이목을 집중시킨다. 이어 자신의 의견을 가감 없이 이야기해 현장을 술렁이게 만들었다는 후문이다.한편, 대형기획사 연습생 출신 김윤이와 서울대학교 학생 김민아는 '계절' 키워드로 맞붙어 시청자들의 가슴을 적실 예정이다. 김윤이는 공일오비(015B) '1월부터 6월까지', 김민아는 가을 하면 떠오르는 이용의 '잊혀진 계절'로 감성이 폭발하는 무대를 선보인다.무엇보다 두 사람 중 흔히 볼 수 없는 정재형의 기립박수를 받은 주인공이 있다고 해 호기심을 유발한다. 정재형의 마음을 움직인 귀 호강 무대의 주인공은 누구일지 기대를 모으고 있다.SBS 음악 오디션 '우리들의 발라드'는 이날 오후 9시에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr