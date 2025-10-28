/ 사진=텐아시아DB

/ 사진=SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’

배우 전소민과 열애 의혹이 있었던 최다니엘이 플러팅 스킬을 공개했다.이날 ‘상남자’ KCM은 딸에게 남자친구가 생겼다는 사실을 아내에게 은밀히 전해 들은 후 남몰래 혼자 몇 번이나 울었다고 고백했다. KCM은 “매일 딸의 뒷모습을 보며 축하 인사를 연습하지만, 정작 앞에서는 입이 안 떨어진다”며 약한 모습을 보였는데, 역시 ‘딸 아빠’인 탁재훈이 “그러다가 ‘어떤 자식이냐’ 험한 말 나올 수도 있다”라며 조언해 현장을 웃음바다로 만들었다.이어, 최다니엘이 본인 키스 점수가 95점이라고 주장하며 황당한 근거를 들어 모두를 폭소케 했다. 최다니엘은 본인만의 ‘핀잔 플러팅’ 비법도 공개했는데, 이에 솔라와 유부남 KCM이 질색 팔색하며 혼쭐을 내 폭소를 자아냈다. 이어, 최다니엘은 전 여자친구에게 들은 최악의 말이 “시시해”였다며 사연을 공개했는데, 사건의 전말을 들은 출연진 전원이 초토화됐다.이후, 이창섭이 “제가 일찍 결혼하면 결혼 두 번 할 사주라더라”고 밝히자, 이에 돌싱포맨은 “두 번이 뭐 어때서!”라며 발끈해 모두를 폭소케 했다. 이어, 이창섭과 솔라가 오래된 절친 사이라는 사실에 돌싱포맨과 KCM, 최다니엘까지 합세해 “진짜 사심 없냐”며 두 사람을 몰아가기 시작했다. 아저씨들의 막무가내에 두 사람은 결국 해명을 포기하고 두 손 두 발 다 든 모습을 보여 모두를 폭소케 했다.한편, 온갖 시험에서 0점 맞아본 화려한 이력을 가진 게스트들과 돌싱포맨이 기본 상식 퀴즈 대결에 나섰다. 이들 모두 서로가 서로를 무시하며 자존심을 건 치열함을 보여주었는데, 대결이 과열된 나머지 더 이상 토크가 불가능해 녹화 중단 사태까지 벌어졌다.오늘 밤 11시에 방송되는 ‘신발 벗고 돌싱포맨’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr