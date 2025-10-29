재벌집 식모에서 연매출 478억 '백만장자' 됐다…서장훈, 비법 전수받으려다 서러움 호소

사진제공=EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'

사진제공=EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'

월급 3만 9000원에서 연 매출 478억 원의 놀라운 인생 역전을 이룬 '김치 백만장자' 박미희가 야무진 손끝으로 완성한 극적인 성공 스토리를 공개한다.29일 밤 9시 55분 방송되는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'(이하 '이웃집 백만장자')에는 김치 하나로 대한민국을 제패한 '대한민국 김치 명장' 박미희가 출연한다. 그녀는 하루 100톤, 연간 1만 4400톤의 김치를 생산하며 연 매출 478억원을 올리는 '국가대표 김치 회사'의 CEO로, 130여 가지의 김치를 선보이며 한국인들의 입맛을 사로잡고 있다.박미희의 인생은 말 그대로 '기적의 드라마'다. 고작 16세의 나이에 아버지의 사업이 부도를 맞으며 가족이 뿔뿔이 흩어지게 됐고, 박미희는 등록금을 벌기 위해 서울행 기차를 탔다. 이후 서울의 한 직물공장에서 월급 3만 9000원을 받으며, 20명의 삼시 세끼를 책임지는 '밥 담당'으로 일했다. 불과 19세의 나이에 박미희는 대한민국 경제계를 호령했던 고(故) 김우중 대우그룹 회장 자택의 가사도우미로 취직했고, 21세에는 쌍용건설 사장 자택의 총책임자로 발탁됐다. 그녀가 작은 공장의 '밥 담당'에서 당대 재벌가들의 살림을 총괄하는 '살림의 신'이 된 눈부신 비결과 인생의 전환점이 된 결정적인 사건은 '이웃집 백만장자' 방송을 통해 공개된다.이번 방송에서는 박미희 명장이 차원이 다른 '김치 비법'을 직접 전수한다. 서장훈과 장예원이 명장의 손맛을 흉내내기 위해 고군분투한 가운데, 특히 서장훈은 앞치마에 요리용 장갑까지 착용한 생소한 비주얼로 시선을 사로잡는다. 그러나 노력에도 불구하고 박미희로부터 "김치야 떡이야!"라며 폭풍 잔소리를 들어 서러움을 호소한다.현장을 초토화시킨 명장의 카리스마와 김치 여왕의 철학, 그리고 그녀의 뜨거운 성공 서사는 29일 밤 9시 55분 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr