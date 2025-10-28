사진=텐아시아DB
2008년 데뷔한 배우 겸 가수 이준호가 '태풍상사'로 캐릭터 변신에 성공했다.

이준호는 tvN 토일드라마 '태풍상사'에서 하루아침에 무역회사의 사장이 되어버린 강태풍 역으로 분해 청춘의 희로애락을 꽃피우며 연일 호평 받고 있다.

극 중 이준호는 파란만장한 청춘의 성장기를 입체적으로 그려냈다. 그는 초보 상사맨다운 서툰 모습을 보이다가도 결정적인 순간 짜릿한 사이다를 선사해 유쾌한 웃음과 묵직한 울림을 동시에 전했다.
사진제공=O3 Collective
특히 그는 넘어져도 곧바로 의지를 다지고 일어나는 열혈 청춘의 모습을 설득력 있게 그려내 시청자들의 응원을 받고 있다. 이준호는 계속되는 시련에도 치열하게 버텨내는 모습을 보여주며 강태풍을 완벽하게 그려냈다.

매 작품 색다른 얼굴로 강렬한 연기 변신을 선보인 이준호는 '태풍상사'에서도 한계 없는 스펙트럼을 입증했다. 초보 상사맨으로 희망 에너지를 전하고 있는 그가 남은 회차에서 또 어떤 활약을 이어갈지 이목이 쏠린다.
사진제공=O3 Collective
'태풍상사'는 매주 토, 일 오후 9시 10분에 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

