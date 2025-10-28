SNS

개그맨 이용식 가족이 후쿠오카로 떠났다.최근 이용식의 딸 이수민은 자신의 계정에 "후쿠오카 한인교회에서 초대해주셔서 ✈️ 이엘이의 첫 해외를 의미있게 다녀왔습니다🥹❤️ 은혜넘치는 시간을 허락해주신 주님 감사합니다❤️ 비행을 즐겨준 이엘아 너무 고마워😘💕❤️ 일본브이로그는 오늘 저녁에 업로드됩니다!!! 유튜브 아뽀TV 놀러와주세요✈️🩷"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 이용식과 아내, 이수민과 남편 원혁, 딸 이엘 양은 비즈니스 클래스를 타고 일본으로 이동 중인 모습. 이엘 양은 첫 비행기임에도 잘 적응하고 있다.한편 이용식의 외동딸 이수민은 지난해 4월 원혁과 결혼해 지난 5월 딸 이엘 양을 출산했다. 앞서 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’에서는 결혼을 반대하던 이용식이 사위 원혁과 서서히 가까워지는 과정이 공개되며 화제를 모은 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr