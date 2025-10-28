사진=인플루언서 최준희 SNS

인플루언서 최준희가 근황을 전했다.최준희는 지난 26일 개인 SNS에 "옷 예쁘다고 칭찬 102821번 들은 날"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 최준희는 핫핑크 컬러의 후드 원피스에 도트 패턴 스타킹, 워커를 매치해 개성 있는 스타일을 완성했다. 머리에는 헤어밴드를 더해 복고 감성을 살렸고, 슬림한 각선미와 잘록한 허리 라인이 돋보였다. 시크한 분위기 속에서도 특유의 청순한 매력이 드러났다.한편 최준희는 고(故) 배우 최진실의 딸로, 2022년 2월 와이블룸과 전속계약을 맺으며 연예계 활동을 예고했다. 그러나 3개월 만에 계약을 종료하고 현재는 개인 채널을 통해 팬들과 소통 중이다.그는 과거 루푸스 투병으로 체중이 96kg까지 늘었다고 밝힌 바 있으며, 이후 보디 프로필 촬영을 위해 47kg까지 감량했다고 전했다. 지난 3월에는 몸무게 44kg, 6월에는 41.9kg 체중계 사진을 공개했다. 키는 170cm로 알려졌다.최준희는 지난해 패션모델로 데뷔해 주목받았으며, 지난 2월 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 '2025 F/W 서울패션위크 데일리 미러' 컬렉션 무대에 올라 런웨이를 걸었다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr