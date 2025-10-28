사진=텐아시아DB

예능 '우리 아직 쏠로'에서 13기 옥순 효마니와 최종 커플이 된 유희관이 '불꽃야구'에서 멋진 활약을 펼쳤다.지난 27일 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 야구 예능 '불꽃야구' 26화에서는 불꽃 파이터즈가 독립리그 강호 연천미라클을 만나 접전을 벌였지만, 양 팀 투수들의 호투로 득점에 실패했다.파이터즈의 선발투수 유희관은 1회 초, 첫 타자부터 안타를 허용하며 불안한 출발을 보였다. 적장 김인식 감독은 계속해서 사인을 내며 유희관을 압박했다. 그러나 유희관은 정의윤의 호수비, 병살을 유도하는 피칭으로 1회를 무사히 마무리했다.연천미라클에서는 진현우가 선발투수로 등장했다. 그는 묵직한 구위를 자랑하며 파이터즈 타선을 꽁꽁 묶었다. 그는 2회까지 단 한 개의 안타와 볼넷 없는 무실점 퍼펙트 투구를 펼쳤다.반면 유희관은 2회에도 위기를 맞았다. 그는 몸을 던진 수비에도 불구하고 연천미라클 5번 타자 이웅건에게 절묘한 코스의 내야 안타를 맞고 말았다. 이후 포수 박재욱이 주자 이웅건의 도루 시도를 막아내며 유희관을 도와 이닝을 매듭지었다. 안정을 찾은 유희관은 3회 초 칼제구를 뽐내며 삼자범퇴를 기록했다.3회 말 파이터즈에게도 기회가 찾아왔다. 임상우는 이날 경기 파이터즈의 첫 안타를 만들어내며 분위기를 끌어올렸다. 여기에 캡틴 박용택의 안타가 더해지며 파이터즈는 득점 기회를 맞았다. 그러나 찬스를 살리지 못해 점수 내기에 실패했다.4회 초 유희관은 1번 타자 임태윤에게 다시 한번 안타를 내줬다. 다음 타자 황상준 타석에서 연천미라클이 치고 달리기 작전을 펼치자 유희관은 2루 송구로 임태윤의 진루를 저지했다. 그러자 연천미라클은 1루에 있는 황상준에게 도루를 지시했다. 파이터즈의 수비에 균열이 생긴 틈을 타 그를 3루까지 보낸 것. 위기 속에서 이대호와 임상우의 안정적인 수비가 빛나며 유희관은 실점 없이 이닝을 마쳤다.4회 말 파이터즈도 절호의 찬스를 잡았다. 정성훈이 진현우의 공을 노려 안타를 쳐냈고, 박재욱은 특유의 꼬다리 타법으로 기회를 이어갔다. 하지만 다음에 타석에 들어선 최수현이 물러나면서 또다시 선취점 기회가 무산됐다.다음 주 방송에서는 양 팀의 에이스 맞대결이 예고됐다. 연천미라클은 필승 카드인 에이스를 내세우고, 파이터즈 역시 이대은과 신재영을 투입하며 경기가 한층 뜨거워질 전망이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr