정신건강의학과 전문의 오진승이 방송 중 허위 발언으로 논란에 휩싸였다.지난 27일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'에서는 유튜브 채널 '닥터 프렌즈'를 운영 중인 정신과 전문의 오진승과 전 KBS 아나운서 김도연 부부가 출연했다.이날 방송에서 오진승은 "많은 분들이 저를 정신과 의사로만 아시는데 비밀 하나를 공유하겠다. 오은영 박사님이 제 고모시다"라고 밝혔다. 이어 "고모가 설날에 세뱃돈도 주신다. 아버지의 동생이시다"라고 덧붙였다.그는 배우 오정세와도 가족 관계라고 주장했다. 오진승은 "요즘 배우 오정세와 닮았다는 말을 자주 듣는다. 오정세 배우는 제 사촌형이다. 보성 오씨의 피가 흐른다"며 "대단한 고모, 대단한 사촌형이 있다. 두 분이 유명하시니까 저는 뒤에서 노력하며 살고 있다"고 말했다.출연진은 깜짝 놀랐다. 서장훈은 "어쩐지 이상하다 했다. 오은영 박사님 옆에 왜 앉아 있나 싶었다"고 반응했다. 그러나 분위기는 곧 바뀌었다. 아내 김도연이 "남편은 주변에 유명인과 친하다고 거짓말을 자주 한다. 오은영 선생님, 오정세 배우와는 아무 관계도 없다"고 폭로했다.이에 오진승은 "거짓말이었다"고 인정했다. 그는 "주목받고 싶어서 그랬다. 누군가를 해치려는 의도는 없었다. 단지 재미라고 생각했다"고 해명했다. 그러나 패널들은 냉담했다. 서장훈은 "정신과 의사가 이런 거짓말을 한다고?"라며 "하나도 재미없다"고 말했다. 오진승은 "저만 재밌었다"며 고개를 숙였다.김도연은 "남편은 눈만 뜨면 거짓말이다. 열에 아홉은 거짓말이다"고 덧붙였고, 패널들은 "양치기 소년 같다"고 비유했다. 오진승은 "관종이라는 말이 나쁘지 않다. 관심받고 싶은 것은 인간의 자연스러운 욕구다. 관심을 받기 위해 노력하다 보면 타인의 감정을 배려하게 된다"고 말했다. 서장훈은 "학창시절 관심을 못 받아서 한이 남은 듯하다. 인정 욕구가 지나치다"고 지적했다.방송 이후 시청자 반응은 엇갈렸다. 일부는 "예능은 예능으로 봐야 한다", "아내와 케미가 좋았다"는 의견을 보였지만, 오은영과 오정세 실명을 언급한 점에 대해서는 비판이 이어졌다. 누리꾼들은 "전문직의 신뢰를 스스로 훼손했다", "공중파에서 실언의 영향을 고려했어야 한다"고 지적했다.한편 오진승은 유튜브 구독자 140만 명을 보유한 의사 크리에이터로, ‘남자 오은영’으로 불리며 대중적 인지도를 쌓아왔다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr