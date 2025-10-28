윤정수, 원자현 / 사진=텐아시아 DB, 원자현 SNS

방송인 윤정수가 신혼살림을 정리하던 중 예비신부 원진서와 의견 충돌을 겪었다.지난 27일 방송된 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 윤정수가 원진서와 함께 신혼집을 정리하는 모습이 그려졌다.윤정수는 "합가를 했다. 8일 정도 됐다. 집에 완벽하게 온 건 아니다. 아내 짐도 들어와야 한다. 그래서 짐 정리를 좀 해서 플리마켓에 팔려고 한다"고 말문을 열었다. 그는 "아내가 하자고 하니까 따라 주고 싶기는 한데 나는 (물건을) 안 팔고 싶다. 물건마다 역사도 있고 사정도 있는데 아쉽다"고 말했다.이에 원진서는 "비울 줄 알아야 채워지는 법이다. 짐이 진짜 너무 많다. 짐을 싹 다 정리하고 빈손으로 돌아오는 게 목표다"라고 반응했다. 잠시 후 원진서는 창고에서 윤정수의 짐을 꺼내 왔다. 소파, 쿠션, 의자, 그릇 세트 등을 중고로 판매하고자 정리를 시작한 것.모든 물건을 정리하려는 원진서의 모습에 윤정수는 "그만 가져와라. 다 갖다 팔면 어떡해"라고 소리쳤다. 그러나 원진서는 아랑곳하지 않고 "그럼 집이 넓어지고 깨끗해진다"고 말해 웃음을 자아냈다.물건 정리를 마친 뒤 두 사람은 1톤 트럭에 짐을 가득 싣고 플리마켓 장소로 향했다. 함께 트럭에 올라탄 원진서는 "데이트를 가는 느낌이다"라며 윤정수와 팔짱을 꼈다. 이어 그는 "방송에 나가도 괜찮다"라며 다정한 스킨십을 이어갔다.두 사람의 모습에 트럭 운전기사는 "최성국 씨 할 때부터 ('조선의 사랑꾼'을)보기 시작해서 지금은 윤정수 씨를 보고 있다"고 말했다. 이에 윤정수는 "내가 결혼을 하게 될 줄이야. 아내가 오케이 해줬다. 우리는 이제 시작이다. 늦게 결혼한 걸로 치면 내가 엄청난 1등이다"라며 웃어 보였다. 또 그는 "늦게 만났으니까 그만큼 많이 사랑해 줘야 한다. 남은 시간도 얼마 없다"고 덧붙였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr