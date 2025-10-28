방송인 윤정수가 신혼살림을 정리하던 중 예비신부 원진서와 의견 충돌을 겪었다.
지난 27일 방송된 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 윤정수가 원진서와 함께 신혼집을 정리하는 모습이 그려졌다.
윤정수는 "합가를 했다. 8일 정도 됐다. 집에 완벽하게 온 건 아니다. 아내 짐도 들어와야 한다. 그래서 짐 정리를 좀 해서 플리마켓에 팔려고 한다"고 말문을 열었다. 그는 "아내가 하자고 하니까 따라 주고 싶기는 한데 나는 (물건을) 안 팔고 싶다. 물건마다 역사도 있고 사정도 있는데 아쉽다"고 말했다.
이에 원진서는 "비울 줄 알아야 채워지는 법이다. 짐이 진짜 너무 많다. 짐을 싹 다 정리하고 빈손으로 돌아오는 게 목표다"라고 반응했다. 잠시 후 원진서는 창고에서 윤정수의 짐을 꺼내 왔다. 소파, 쿠션, 의자, 그릇 세트 등을 중고로 판매하고자 정리를 시작한 것. 모든 물건을 정리하려는 원진서의 모습에 윤정수는 "그만 가져와라. 다 갖다 팔면 어떡해"라고 소리쳤다. 그러나 원진서는 아랑곳하지 않고 "그럼 집이 넓어지고 깨끗해진다"고 말해 웃음을 자아냈다.
물건 정리를 마친 뒤 두 사람은 1톤 트럭에 짐을 가득 싣고 플리마켓 장소로 향했다. 함께 트럭에 올라탄 원진서는 "데이트를 가는 느낌이다"라며 윤정수와 팔짱을 꼈다. 이어 그는 "방송에 나가도 괜찮다"라며 다정한 스킨십을 이어갔다. 두 사람의 모습에 트럭 운전기사는 "최성국 씨 할 때부터 ('조선의 사랑꾼'을)보기 시작해서 지금은 윤정수 씨를 보고 있다"고 말했다. 이에 윤정수는 "내가 결혼을 하게 될 줄이야. 아내가 오케이 해줬다. 우리는 이제 시작이다. 늦게 결혼한 걸로 치면 내가 엄청난 1등이다"라며 웃어 보였다. 또 그는 "늦게 만났으니까 그만큼 많이 사랑해 줘야 한다. 남은 시간도 얼마 없다"고 덧붙였다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
