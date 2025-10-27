사진=SBS '동상이몽2'

'동상이몽2' 딘딘이 공황장애를 고백했다.27일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서는 정신과 의사 오진승-KBS 전 아나운서 김도연 부부 일상이 공개된 가운데 가수 딘딘이 게스트로 함께했다.이날 딘딘은 최근 화제가 된 "연예인들은 화폐 개념이 없다"는 일침 발언에 대해 이야기했다. 그는 "그 멘트 후 실제로 섭외는 많이 왔다. 이미지가 좋아져서 조심하게 됐다. 얼마 전 생방송을 하는데 너무 재미가 없더라"고 토로했다.해당 발언은 뉴스에 보도될 정도로 화제가 됐다. "보는 분들은 시원할 수 있지만 듣는 연예인들은 기분 나쁠 수도 있다"는 서장훈의 말에 이지혜는 "나는 기분 나쁘더라. 내가 무슨 개념이 없냐"고 불편함을 내비쳤다.딘딘은 "안 그래도 몇 분한테 연락이 왔다. '조만간 널 손보러 가겠다. 혼자 살겠다고 우리를 죽였다'고 하더라. 죄송하다. 적장에 온 기분"이라며 사과했다.정신과 의사 오진승과 친분이 있어서 출연한 딘딘은 "라디오 게스트로 만나 2년 정도 같이 하면서 친해졌다. 내가 공황장애가 있는데, 오진승 만나고 상태가 많이 호전됐다"고 밝혔다.이어 "오진승이 공감력 만렙이다. 주변에 힘들어하는 친구들 소개해 주면 후기가 최고"라고 강조했다. 친분에 대해 딘딘은 "오진승 결혼식 사회도 제가 봤다. 굉장히 친하다. 은밀한 부분 많이 아는데, 오늘 조심해 달라"고 경고해 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr