사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'
'조선의 사랑꾼' 윤정수가 원진서와 신혼을 즐겼다.

27일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 윤정수♥원진서 예비부부가 합가 소식을 전했다.

이날 윤정수와 원진서는 50평 신혼집에서 제작진을 맞이했다. 윤정수는 "결혼 한 달 남아서 요즘 그냥 거의 합가를 했다. 같이 살만한지 아닌지 연습하고 있다. 합가한 지 8일 정도 됐다"고 밝혔다.

특히 윤정수는 원진서를 "아내" "여보"라고 불며 달콤한 신혼을 자랑했다. 노총각 분위기의 집은 침대 2개가 나란히 놓여있고, 아내의 화장품으로 가득한 화장대와 여자 옷이 걸린 옷걸이로 신혼부부의 집으로 대변신했다.
사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'
원진서는 "짐 정리해서 플리마켓에서 팔려고 한다"며 '소비요정' 윤정수의 집을 본격적으로 정리했다. 앞서 '사랑의 잔소리'를 하던 원진서는 알뜰살뜰한 면모를 보인 반면 윤정수는 흥청망청 풀소유로 극과 극 성향을 보였다.

신나게 물건을 빼내는 원진서를 보며 윤정수는 "안 팔고 싶지만 아내가 팔자고 하니까"라며 "물건마다 역사와 사정이 있는데 아쉽다"고 토로했다.

그러나 원진서는 "비울 줄 알아야 채워진다"고 주장하며 "짐 싹 다 정리하고 빈손으로 오는 게 목표다. 물건 많이 뺄 거"라고 강조했다. 이후 옷, 신발, 프랑스산 그릇, 소파, 테이블, 전동 휠 등 안 쓰는 물건을 죄다 팔겠다고 나서 눈길을 끌었다.
사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'
1톤 트럭을 타고 이동하는 길, 원진서는 윤정수를 꿀 떨어지는 눈으로 바라보며 "눈을 뗄 수가 없어. 예쁨 멋짐"이라며 애정표현을 했다. 기사도 옆에 있는 상황에 민망해진 윤정수는 "너 이거 방송에 다 나간다"라고 단속하면서도 "아직 신혼이라서"라고 양해를 구하는 스윗함을 보였다.

부부가 내놓은 물건은 약 300만원어치. 과거 옷 가게 아르바이트를 했다는 원진서는 3천원부터 1만원, 7만원까지 파격 할인가로 판매를 시작했다. 시민들이 "이렇게 싸게 팔면 뭐가 남냐"고 걱정할 정도.
사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'
또 원진서는 윤정수가 팔기 싫어하던 애착 전동 휠을 3만원으로 파격 할인해 감탄을 자아냈다. 판매가 약 89만원, 중고도 3~40만원대인 제품의 믿을 수 없는 가격에 중년 부부가 얼른 구입했고, 기부라는 말에 2만원 더하며 5만원에 판매했다.

아쉬움을 드러내던 윤정수는 총 54만 6천원 수익에 원진서와 끌어안고 미소를 지었다. 원진서는 "맛있는 거 사먹자"며 애교 가득한 모습을 보였다.

한편, 윤정수는 오는 11월 30일, 12살 연하의 필라테스 강사 원진서와 결혼식을 올린다. 두 사람은 지난 8월 이미 혼인신고를 마쳤다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

