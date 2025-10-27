사진=한혜진 유튜브

모델 한혜진이 4살 연하 배우와 애프터 식사를 했다고 밝혔다.27일 한혜진의 유튜브 채널에는 '이케아 가는 길. 소개팅 후기썰'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 한혜진은 별장 인테리어 소품을 사러 가는 차 안에서 "소개팅 이후 어떻게 됐는지 궁금하시죠?"라며 소개팅 후기를 공개했다. 앞서 한혜진은 이시언의 주선으로 4살 연하 배우 하준과 소개팅을 했다.소개팅 영상 공개 후 많은 댓글을 확인했다는 한혜진은 "저의 연애와 결혼을 진심으로 염원하는 분들이 많더라. 제가 빨리 결혼하면 좋겠냐"면서 "엄마보다 나의 결혼을 바라는 것 같다. 당황스러우면서도 한편으로는 감사하다"고 전했다.한혜진은 "왜 이렇게 뚝딱거리냐"는 반응에 대해 "사람들이 소개팅할 때, 주선자가 누가 나오는지 말해주잖냐. 사진, 이름, 나이 정도는 알고 나가는데, 진짜 아무도 얘기를 안 해줬다. 시언 오빠, 스태프도 절대 안 알려줬다"고 털어놨다.낯선 사람과의 첫 만남에 한혜진은 "정보 없이 누군가를 만난 게 난생처음인데, 몰라봬서 더 민망했다. 초반 30분은 그것 때문에 너무 죄송했고, 그 기분을 떨쳐내지 못했다"고 이야기했다.그러면서 "변명이다. 뚝딱거리는 거 맞다. 센 척을 하거나, 강하게 보이려고 한 게 아니다. 내가 선머슴처럼 보이면 상대가 더 편안해하지 않을까 생각했다. 약간의 방어기제가 있다. 연애할 때 남친한테 하듯이 여성스러운 모먼트가 나오면 상대방이 당황할 것 같아서 캐주얼하게 하려다 보니 그렇게 됐다"고 덧붙였다.하준과 러닝을 하기로 했지만, 스케줄 문제로 함께하지 못했다고 밝힌 한혜진은 "일주일 정도 후에 이시언 부부와 하준 씨까지 넷이서 밥을 한 번 먹었다"며 애프터 소식을 전해 앞으로의 관계에 대한 기대감을 고조시켰다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr