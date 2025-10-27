사진 = '촌장엔터테인먼드TV' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 28기 영숙이 최연장자 경수의 나이에 대해 고민에 빠져 눈길을 끈다.'나는솔로' 제작진이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트'에서는 '※미방분※ 28기_영숙의 고민과 경수의 눈물'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 경수와 영숙이 대화를나누게 됐다. 경수는 영숙에게 "되게 알아가기에 좋은 환경인데 또 반대로 생각하면 우리가 며칠밖에 안 됐다"고 했다. 이때 영숙은 경수에게 "보통 이렇게 연애하면 좀 진지한 스타일이냐"고 물었다.이에 경수는 "그렇다"며 "진지한 면이 한 번 있고 그 이후에 이제 뭔가 서로 연인이 되면 그때는 뭐 장난도 많이 치고는 한다"고 했다. 이 말을 들은 영숙은 "저는 또 빠지면 확 빠지는 것 같긴 하다"며 "그럼 연애 스타일은 좀 어떻냐 자주 만나야 되고 뭐 이런게 있지 않냐"고 했다.경수는 "일단은 어떤 환경에서 어떤 분과 어떤 관계냐에 따라 다르겠지만 지금은 띄엄띄엄 봐도 상관없다"고 했다. 이에 영숙은 "장거리를 염두에 두고 말씀하시는 거구나"며 "전 연애하면 진짜 막 매일 보는 걸 좋아하는데 자주 보고 딱 붙어 있는 걸 좋아한다"고 했다.이말에 경수는 "저는 팀에 있다보니 대부분 자주 못 봤다"며 "사귄 횟수가 적진 않은데 기간에 비해 어떤 분 사귀더라도 축구 팀이 여기저기 옮기고 그런다"고 하면서 영숙과 연애 스타일은 반대라고 했다.이후로도 두 사람은 쉬는 날이나 경제적인 것들 등에 대해 대화하면서 현실적인 고민에 빠졌다. 이때 영숙은 경수에게 "만약에 경수님의 자녀가 태어 났는데 예를 들어 결혼하는 데 2년이 걸렸다 치면 50살이 돼서 자녀가 생긴건데 그럼 그 자녀가 초등학교를 들어가면 체육대회 때 아버지 달리기를 하면 그런 체력은 괜찮은거냐 운동선수 출신인데 이겨야 하는 거 아니냐"고 했다.한편 '나는솔로' 28기 경수는 1978년생으로 국가대표 골키퍼 출신으로 알려졌다. 영숙은 1986년생으로 부산에 거주하며 두 아이의 엄마이자 간호사로 일하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr