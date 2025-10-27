사진=텐아시아DB

영화 '하얀 차를 탄 여자'를 위해 정려원은 영하 20도에 맨발로 뛰었고, 이정은은 물 공포증에서 최선을 다했다. 촐영 3년 만에 개봉하게 된 이 작품은 비슷한 트라우마를 공유하는 두 여성이 내면의 상처를 회복하는 과정을 섬뜩하고도 세밀하게 그렸다.27일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '하얀 차를 탄 여자'의 언론시사회가 열렸다. 고혜진 감독과 배우 정려원, 이정은이 참석했다.'하얀 차를 탄 여자'는 피투성이 언니를 싣고 병원에 온 도경(정려원 분)이 경찰 현주(이정은 분)에게 혼란스러운 진술을 하면서 범인과 그날의 진실에 다가가는 서스펜스 스릴러다.고 감독은 "2022년 2월 코로나가 최고치일 때 14일 만에 찍었다. 두 분 고생하면서 찍었다. 영화제에서도 그랬지만 극장 개봉까지 하게 돼서 내 생애 이런 날이 오나 싶어 영광스럽다"라고 개봉 소감을 밝혔다.이번 영화로 감독 데뷔하게 된 고 감독은 "패기 있게 초보 연출로 시작하지만 스릴러를 하게 됐다. 제가 스릴러 광이다"라고 말했다. 이어 "잘할 수 있을 거라 생각하고 단막도 했는데, 스릴러가 하기 어렵다는 걸 찍으면서 알았다. 긴장감을 주려면 한두 프레임의 리듬 차이가 중요하더라. 편집을 이렇게도 해보고 저렇게도 해봤다. 편집에 중점을 뒀고, 그게 제 장점이라고 생각했다"고 전했다.고 감독은 정려원, 이정은 캐스팅에 만족감을 표했다. 그는 "기획할 때부터 두 분을 염두에 두고 했다. 이분들이 안 하면 연출 데뷔를 못 하겠다 싶었다"며 웃었다. 이어 "려원 배우는 유쾌한 커리어 우먼 역을 많이 해왔는데, 제가 아는 언니는 연약하고 사랑스럽다. 보호 본능을 자극하는 면이 있다. 이 언니에게 피해자 역할을 시키면 잘할 것 같았다"라고 말했다. 또한 "정은 선배는 제가 현장에서 힘들 때 와서 토닥여줬다. 우직하고 든든한 분이다. 관객을 대변하는 캐릭터를 맡아주기 적합하다고 생각했다. 이야기를 끌고 가는 힘이 대단하다고 생각했다"라고 전했다. 그러면서 "1순위 배우를 모집하게 되어 꿈을 이뤘다"고 했다.정려원은 혼란스러운 기억 속에서 진실을 찾는 작가 도경 역을 맡았다. 촬영 3년 만에 이 작품을 선보이게 된 정려원은 "생각지 못한 보너스를 받은 느낌이다. 지금에 오픈했다는 것이 감사하고 감격스럽다"라고 말했다.정려원이 영화를 선보이는 것은 7년 만이다. 그는 "오랜만에 스크린으로 인사드리게 됐다. 상상하질 못했다. 엄청나게 큰 선물을 받은 느낌이다. 영화로 탄생하게끔 도와주신 분들에게 스코어도 중요하겠지만, 저한테는 이렇게 선보일 수 있게 된 것만으로도 소원을 이루게 된 것 같아 기쁘다"라고 말했다. 이어 "영화판이라는 것이 제게는 멀고 닿을 수 없게 느껴졌는데, 기회가 됐다. '원하고 소원하면 이뤄지는구나' 요즘 생각하고 있다"며 기쁨을 표했다.정려원은 혹한의 겨울에 맨발 신 촬영 비하인드도 전했다. 그는 "너무 추워서 신발을 최대한 늦게 벗으려고 했다"며 웃었다. '검사내전'으로 고 감독과 인연이 있는 정려원은 "내가 연출 데뷔작을 해주겠다고 하고 대본을 받았는데, 영하 20도에 맨발로 뛰게 됐다. 그래도 같이 하길 잘했다고 생각한다"며 웃음을 자아냈다.이정은은 사건의 어두운 진실을 파헤치는 경찰 현주 역을 맡았다. 그는 "2022년도 코로나 시기 추운 날씨에도 정성을 기울였다. 여성 서사 영화들이 한창 나오기 시작할 무렵에 찍었다. 시나리오 읽고 재밌다고 생각했다. 연출 데뷔를 하려는 고 감독과 작업하게 돼서 그저 즐거웠는데, 큰 스크린으로 보게 돼서 영광스럽다"라고 말했다.극 중 현주는 아버지에게 학대당한 과거가 있는 인물. 이정은은 "저는 약간 물 공포증이 있는데, 현주가 물과 관련된 학대를 당한 인물이라 그게 조금 힘들었다. 접시 물에 코 박고도 죽을 수 있구나 싶었다. 조금 공포스러웠는데, 나온 거 보니 잘 참은 거 같다"라고 촬영 비하인드를 전했다.정려원과 이정은은 서로를 향한 믿음을 표했다. 정려원은 "이렇게 내공이 꽉꽉 채워진 배우를 만나면 제 옆에서 기대라고 있는 것 같아서 든든했다. 선배님과 한다는 자체가 좋았다. 팬이었는데 사람으로서도 더 팬이 됐다. 상대 배우와 하는 게 하나도 걱정 안 됐다"라고 말했다.이정은은 "려원 씨는 며칠 밥도 안 먹고 점점 말라가는데, 저는 거대하더라. 큰 스크린에 제 콧구멍밖에 안 보이더라. 왜 이렇게 밑에서 많이 찍었는지"라며 폭소를 자아냈다. 그러면서 "같이 하는 배우의 즉흥적이고 순간적인 연기를 본다는 건, 액션-리액션을 하는 배우로서 멋진 일이다. 려원 씨는 도경이 가진 연약함과 강인함 속에서 사건을 파헤치는 저를 헷갈리게 하더라. 그런 부분의 연기가 탁월했다. 다른 모습으로 또 만나고 싶다"라고 칭찬했다.'하얀 차를 탄 여자'는 오는 29일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr