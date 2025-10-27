사진=텐아시아DB

'하얀 차를 탄 여자' 정려원, 이정은이 연기자로서 서로를 칭찬했다.27일 서울 용산구 한강대로 CGV용산아이파크몰에서 영화 '하얀 차를 탄 여자'의 언론시사회가 열렸다. 고혜진 감독과 배우 정려원, 이정은이 참석했다.'하얀 차를 탄 여자'는 피투성이 언니를 싣고 병원에 온 도경(정려원 분)이 경찰 현주(이정은 분)에게 혼란스러운 진술을 하면서 범인과 그날의 진실에 다가가는 서스펜스 스릴러다.정려원은 이정은을 향한 믿음을 표했다. 정려원은 "이렇게 내공이 꽉꽉 채워진 배우를 만나면 제 옆에서 기대라고 있는 것 같아서 든든했다. 선배님과 한다는 자체가 좋았다. 팬이었는데 사람으로서도 더 팬이 됐다. 상대 배우와 하는 게 하나도 걱정 안 됐다"라고 말했다.이정은은 "려원 씨는 며칠 밥도 안 먹고 점점 말라가는데, 저는 거대하더라. 큰 스크린에 제 콧구멍밖에 안 보이더라. 왜 이렇게 밑에서 많이 찍었는지"라며 폭소를 자아냈다. 그러면서 "같이 하는 배우의 즉흥적이고 순간적인 연기를 본다는 건, 액션-리액션을 하는 배우로서 멋진 일이다. 려원 씨는 도경이 가진 연약함과 강인함 속에서 사건을 파헤치는 저를 헷갈리게 하더라. 그런 부분의 연기가 탁월했다. 다른 모습으로 또 만나고 싶다"라고 칭찬했다.'하얀 차를 탄 여자'는 오는 29일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr