/ 사진제공=눈컴퍼니

/ 사진제공=tvN

배우 이레가 한석규와의 호흡에 대해 언급했다.최근 서울 삼청동의 한 카페에서 tvN '신사장 프로젝트'에 출연한 배우 이레와 이야기를 나눴다.tvN 드라마 ‘신사장 프로젝트’는 전 레전드 협상가이자 현 치킨집 사장인 미스터리한 신사장(한석규)이 편법과 준법을 넘나들며 사건을 해결하고 정의를 구현해 내는 분쟁 해결 히어로 드라마다. 배우 한석규를 비롯해 배현성, 이레, 김성오, 김상호 등의 배우가 출연했다.이날 이레는 극 중에서 실제 부녀 관계는 아니지만, 부녀 못지않은 호흡을 자랑했던 한석규에 대해서도 언급했다. 한석규의 합류 소식에 긴장과 기대가 동시에 들었다는 이레는 "오디션 후 한석규 선배님이 합류하게 됐다는 이야기를 듣고, 배우로서 꼭 한 번 같이 해보고 싶은 기회라 긴장도 되고 떨리기도 했다"고 말했다.이어 이레는 "왜 하필 지금일까 하는 생각도 들었다. 저는 성인 연기가 처음이기도 하고, 처음 시도하는 것도 많았기에 스스로 여유를 충분히 가지기보다는 꽉 채워 준비해서 들어가는 편이었다. 나중에 여유가 생겨 노련하게 연기할 수 있을 때 선배님을 뵈면 더 좋겠다는 생각도 했다”고 덧붙였다.촬영을 진행하며 미숙한 자신을 돌아보던 이레는 "그래도 선배님에게 배울 점이 너무 많았고, 지금 시기에 선배님을 만날 수 있어서 다행이라는 생각이 들었다"고 솔직하게 밝혔다.한석규와의 에피소드에 대해서는 "주로 식사하며 이야기 나누고, 연기와 일상 등 다양한 이야기를 하신다. 대선배라 조용히 계실 줄 알았는데 리드를 잘 해주셔서 대화가 자연스러웠다"고 말했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr