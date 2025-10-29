사진=SBS

지난 4월 공개된 넷플릭스 '약한영웅 Class 2’에서 악역 나백진을 맡은 배우 배나라가 '우주메리미’를 통해 섬세한 감정 연기를 펼쳤다.지난 24일과 25일 방송된 SBS 금토드라마 '우주메리미'에서 배나라는 백상현으로 분해 냉철하지만, 인간적인 매력을 가감 없이 보여주며 존재감을 드러냈다.상현은 진경(신슬기 분)과 미묘한 신경전을 벌였다. 상사의 병원 입원 연장을 위해 무리한 요구를 하던 중 꾀병을 들키자, 진경은 "환자도 환자지만 쪼르르 사 오는 사람도 노답이다", "병원이 호텔이냐" 등 직설적인 발언과 까칠한 반응을 보이며 분위기를 단번에 냉각시켰다. 이에 상현 역시 건조한 말투와 무심한 태도로 맞서면서 두 사람 사이에는 긴장감이 감돌았고, 결국 어색한 기류만 남았다.이어진 6회에서는 진경과의 관계에 새로운 변화가 생기며 분위기가 반전됐다. 상현이 러닝 동호회에서 진경을 도운 뒤 병원에서 다시 마주치며 뜻밖의 감사 인사를 받은 것. 진경이 "전에 가셨던 그 바에 술 한 병 킵해둘게요. 편하실 때 가서 드세요"라고 전하자, 상현은 "어려운 일도 아니고 누구라도 그랬을 겁니다"라며 사무적이지만 한결 부드러워진 태도를 보여 두 사람의 관계가 어떻게 전개될지 궁금증을 자극했다.배나라는 넷플릭스 오리지널 시리즈 'D.P. 시즌2'로 대중에게 강렬한 인상을 남긴 후, '약한영웅 Class 2', '당신의 맛'을 통해 다채로운 매력의 캐릭터를 선보이며 자신만의 확고한 색을 만들어가고 있다. 최근에는 뮤지컬 '보니 앤 클라이드'에 캐스팅되며 드라마와 무대를 넘나드는 열일 행보를 이어갈 예정이다.'우주메리미'는 매주 금요일과 토요일 밤 9시 50분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr