'조재현 딸' 배우 조혜정이 여리여리한 몸선을 드러냈다.27일 조혜정은 자신의 계정을 통해 "🕳️🌊🐢"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 조혜정은 바닷가에서 휴식을 취하는 모습. 다이어트 성공 이후 비키니를 입고 깡말라 몸매를 뽐냈다.한편 조혜정은 최근 자신이 출연한 JTBC 드라마 '선녀단식원'이 올해 '칸 국제 시리즈 페스티벌'에서 첫 선을 보이게 되면서 프랑스 칸에 진출했다.'선녀단식원'은 가수가 되고자 하는 '지수'가 자신감을 회복하고 오디션을 준비하기 위해 단식원에 입소하는 과정을 그린 로맨틱 코미디 장르의 드라마다. 조혜정이 맡은 '지수'는 중학교 시절 괴롭힘을 당한 경험으로 자신의 외모를 감추고 버추얼 가수로 활동하던 중 실제 무대에 서기 위한 결심으로 극의 전개를 이끌어가는 인물이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr