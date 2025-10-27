사진제공='채널A'

'신랑수업' 이정진(47)이 10살 연하 소개팅녀 박해리와 골프장 데이트에 나선다.오는 29일 방송되는 채널A 예능 '요즘 남자 라이프-신랑수업'(이하 '신랑수업') 186회에서는 이정진이 인천의 한 골프장에서 박해리 씨와 만나는 모습이 그려진다.스튜디오에서 두 사람의 모습을 지켜보던 이다해는 "자신의 취미를 같이 한다는 건 좋은 시그널 아닌가?"라며 과몰입한다. 심진화 역시 "날씨도 도와준다. (비를 몰고 다니던) 정진 학생의 인생에 비가 그치는 거다. 드디어 날이 밝았다"라며 환호한다.핑크빛 기류 속 이정진은 "골프가 진짜 처음이시냐?"고 묻는다. 박해리 씨는 "가족들 따라서 연습장 간 적은 있지만 골프채를 휘둘러 본 적은 없다. 내가 오빠의 첫 제자"라고 말한다. 이에 이정진은 웃으면서 "오늘 집에다 골프장 간다고 얘기하셨냐? 가족들이 뭐라 했을지 궁금하다"고 묻는다. 박해리 씨는 "안 그래도 오면서 어머니와 전화 통화를 했는데 오빠한테 골프를 배운다고 하니까 어머니가.."라고 답해 웃음을 자아낸다.이정진은 본격적으로 박해리 씨에게 골프의 장점을 이야기하며 원포인트 레슨에 나선다. 그는 "골프는 신체 조건, 운동신경이 좋다고 무조건 잘하는 게 아니다. 성실하고 부지런한 사람이 잘하는 운동"이라고 강조한다. 그러자 박해리 씨는 "내가 오늘 오빠한테 배우고, 나중에 오빠가 잠깐 쉴 때 더 열심히 하면 (내가) 오빠보다 더 잘 칠 수도 있는 거냐?"고 질문한다. 이정진은 잠시의 망설임도 없이 "그럴 수 있다"며 다정한 눈빛을 보내 멘토군단을 환호케 한다.두 사람의 골프장 데이트는 29일 오후 9시 30분에 방송되는 '신랑수업' 186회에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr