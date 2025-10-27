은수저가 13돈이 넘네…박원숙, 큰 손 면모 드러냈다('같이 삽시다')

사진제공=KBS '같이 삽시다'

'박원숙의 같이 삽시다' 박원숙이 13돈이 넘는 은수저에 관심을 보인다.27일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS2 '박원숙의 같이 삽시다'에서는 박원숙, 혜은이, 홍진희, 황석정이 각 분야의 장인을 찾아 부여로 떠난다.평소 건강한 먹거리에 관심이 많은 네 사람은 자연 방사형 양계장에서 닭과 달걀에 진심인 장인을 만난다. 난각번호 1번 달걀이 하루에 천여 개가 생산되는 양계장에서 달걀을 줍는 일을 돕던 와중에 홍진희는 닭 성대모사로 닭들과 소통에 나선다. 박원숙은 암탉 15마리를 거느리는 수탉에게 부추를 먹이로 주며 기운을 북돋아 웃음을 자아낸다. 이어 '사공주배 신선란 고르기 대회'가 열리고, 신선란을 판별하는 장인의 비법이 공개된다. 박원숙은 비리지 않은 날달걀 맛에 감탄하고, 뒤이어 먹방에 돌입한 공주들의 리필 요청이 쏟아진다.사공주는 부여의 핫플 123사비 공예마을에서 젊은 공예 장인을 만난다. 오래된 다실과 창고가 자리했던 골목에 젊은 공예 작가들의 공방이 들어서며 생기 가득한 분위기로 재탄생된 이곳에서 옻칠, 단조 등 전통 기법을 활용한 작품들을 감상한다. 특히 박원숙은 13돈이 넘는 은수저에 눈을 반짝이며 큰 손 면모를 뽐낸다. 다음으로 사공주는 부여의 음식 장인을 만나 특별한 만찬을 즐긴다. 세계적인 미식 가이드 미슐랭 빕구르망에 선정되며 이름을 알린 밥 디자이너 유바카는 직접 키운 채소와 꽃으로 차린 자연주의 식단을 선보인다. 유바카는 진심을 담은 요리를 하게 된 계기로 아들의 갑작스러운 죽음을 떠올린다. 같은 아픔이 있는 박원숙은 그녀의 사연에 공감하고 "안아주고 싶었다"며 진심 어린 위로를 전한다.언니들의 건강을 위해 황석정이 부항 장인으로 변신한다. 건부항에 앞서 마사지에 돌입한 황석정의 인정사정없는 손맛에 큰언니 박원숙이 "애정을 갖고 해줘"라며 당황한다. 홍진희는 아픔을 견디지 못하고 삼단 비명을 지르더니, 이내 시동 걸린 오토바이처럼 몸을 떨어 웃음을 자아낸다. 힘센 황석정의 마사지에 비명이 난무했지만, 땀까지 흘리며 언니들의 건강을 신경 써주는 모습에 고마움을 느낀 홍진희는 답례로 황석정에게 어깨 마사지를 해주며 서로의 우애가 더 깊어진다.부여에서 인생 장인들을 만난 이야기는 27일 저녁 8시 30분 '박원숙의 같이 삽시다'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr