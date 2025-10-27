/ 사진=텐아시아DB

지난 2월 MBC를 퇴사한 김대호가 박명수를 자극한다.MBC에브리원 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’에서는 시즌2 종료 후 오랜만에 한 자리에 모인 박명수, 김대호, 최다니엘, 이무진, 전소민, 효정(오마이걸)의 모습이 공개된다.시즌2 당시 “프로그램의 키를 내가 쥐고 있다”라고 강력하게 주장하던 박명수가 여행에서 제외돼 불안해하는 가운데 두 동생 김대호와 최다니엘의 반응이 큰 웃음을 선사할 전망이다.이날 오랜만에 한 자리에 모인 멤버들은 반갑게 인사를 나눈다. 그러나 맏형 박명수는 날카로운 살쾡이 눈빛을 발사하며 “내가 빠지면 예능이 멈출 줄 알았는데… 나 없이도 즐거웠어?”라고 묻는다. 이번 시즌 첫 여행인 백두산 편에 김대호, 최다니엘, 전소민, 효정이 참여한 것. 박명수와 이무진은 멤버들의 여행기를 지켜보며 부러움과 불안감을 드러낸다.재밌었는지 묻는 박명수에게 최다니엘은 “너무 좋았다”라고 즉답해 박명수의 속을 뒤집는다. 급기야 김대호는 “(박명수)형님 없이 간 여행은 처음에는 불안했는데 생각보다 많이 괜찮았다”라고 크게 강조한다. 백두산 여행을 함께한 효정이 “(여행 동안 김대호) 얼굴에 꽃이 폈더라”라고 증언하기도.이에 박명수는 “어디 갔는지 정말 궁금하다”라며 “왜 나를 안 데려갔는지, 왜 ‘위대한 가이드3’가 아니라 ‘위대한 가이드 2.5’인지, 왜 ‘대다난 가이드’라는 부제가 붙었는지도 궁금하다” 라며 “나 없이 잘 되나 보자”라고 질투를 불태운다. 특히 공개되는 VCR 속 김대호와 최다니엘이 “여행하면서 명수 형 생각이 전혀 나지 않는다”라고 솔직 발언을 쏟아내 박명수를 삐치게 했다.한편 이날 방송에서는 이번 시즌 가이드 역할을 맡은 김대호와 최다니엘이 준비한 강원도 정선 여행이 공개된다. 두 사람은 극과 극 가이드 스타일로 정선의 재미를 한껏 만끽한다.28일 화요일 저녁 8시 30분 방송되는 MBC에브리원 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr