지난 2월 MBC를 퇴사한 김대호가 박명수를 자극한다.
MBC에브리원 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’에서는 시즌2 종료 후 오랜만에 한 자리에 모인 박명수, 김대호, 최다니엘, 이무진, 전소민, 효정(오마이걸)의 모습이 공개된다.
시즌2 당시 “프로그램의 키를 내가 쥐고 있다”라고 강력하게 주장하던 박명수가 여행에서 제외돼 불안해하는 가운데 두 동생 김대호와 최다니엘의 반응이 큰 웃음을 선사할 전망이다.
이날 오랜만에 한 자리에 모인 멤버들은 반갑게 인사를 나눈다. 그러나 맏형 박명수는 날카로운 살쾡이 눈빛을 발사하며 “내가 빠지면 예능이 멈출 줄 알았는데… 나 없이도 즐거웠어?”라고 묻는다. 이번 시즌 첫 여행인 백두산 편에 김대호, 최다니엘, 전소민, 효정이 참여한 것. 박명수와 이무진은 멤버들의 여행기를 지켜보며 부러움과 불안감을 드러낸다. 재밌었는지 묻는 박명수에게 최다니엘은 “너무 좋았다”라고 즉답해 박명수의 속을 뒤집는다. 급기야 김대호는 “(박명수)형님 없이 간 여행은 처음에는 불안했는데 생각보다 많이 괜찮았다”라고 크게 강조한다. 백두산 여행을 함께한 효정이 “(여행 동안 김대호) 얼굴에 꽃이 폈더라”라고 증언하기도.
이에 박명수는 “어디 갔는지 정말 궁금하다”라며 “왜 나를 안 데려갔는지, 왜 ‘위대한 가이드3’가 아니라 ‘위대한 가이드 2.5’인지, 왜 ‘대다난 가이드’라는 부제가 붙었는지도 궁금하다” 라며 “나 없이 잘 되나 보자”라고 질투를 불태운다. 특히 공개되는 VCR 속 김대호와 최다니엘이 “여행하면서 명수 형 생각이 전혀 나지 않는다”라고 솔직 발언을 쏟아내 박명수를 삐치게 했다.
한편 이날 방송에서는 이번 시즌 가이드 역할을 맡은 김대호와 최다니엘이 준비한 강원도 정선 여행이 공개된다. 두 사람은 극과 극 가이드 스타일로 정선의 재미를 한껏 만끽한다.
28일 화요일 저녁 8시 30분 방송되는 MBC에브리원 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’에서 공개된다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
