가수 박서진과 진해성이 예능 '월컴 투 찐이네' 방송 2회 만에 탈진 사태를 겪는다.27일 방송되는 MBN 예능 '웰컴 투 찐이네' 2회에서는 박서진과 진해성이 점심 장사 때보다 양이 2배로 늘어난 100인분을 준비하는 모습이 그려진다.이들은 많아진 손님들 응대와 새로운 메뉴인 고구마 브륄레까지 준비해야 하는 상황. 일당백 활약을 펼치느라 정신이 혼미해진 두 사람은 결국 탈진하고 만다. 이에 두 사람은 알바생을 투입하기로 결정하고 일 잘하는 알바생을 구하기 위해 특별한 SOS 작전을 세운다.먼저 두 사람은 다수의 서빙 경력을 보유한 에이스인 식당집 막내아들 신승태를 첫 번째 후보로 꼽고 전화를 건다. 두 번째 후보인 최수호는 친절한 막내로 최적의 알바생이었지만 박서진, 진해성이 극찬을 던지자 "그럴 형들이 아닌데?"라고 의심해 웃음을 유발한다.마지막으로 불안해하던 진해성이 박서진에게 "줄리엣한테 전화해 봐라"라며 '한일톱텐쇼'에서 진미오로 출연 당시 환상의 파트너로 활약한 전유진을 소환한다. 3명의 후보자 중 찐이네 푸드트럭 첫 번째 알바생은 누가 될지 궁금증을 높인다.그런가 하면 박서진과 진해성은 저녁 장사에 온 손님들을 향한 특별한 노래 선물로 귀 호강과 눈 호강을 선사한다. 진해성은 '웰컴 투 찐이네'에서 최초로 신곡 '아름다운 당신이여' 라이브 무대를 꾸민다. 또 박서진은 2번째 푸드트럭 장소인 장구너머항에 딱 맞는 장구 퍼포먼스로 흥을 끌어올린다.제작진은 "27일 방송될 2회에서 박서진과 진해성은 100인분으로 늘어난 두 번째 푸드트럭 장사에 온 열정을 쏟아붓는다"라며 "과연 두 사람이 알바생 후보로 꼽은 신승태, 최수호, 전유진 중 '찐이네 푸트트럭'에 합류할 사람이 있을지, 두 사람의 특별한 SOS 전화를 함께 지켜봐 달라"라 전했다.'웰컴 투 찐이네'는 이날 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr