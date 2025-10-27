사진=텐아시아DB
가수 박서진과 진해성이 예능 '월컴 투 찐이네' 방송 2회 만에 탈진 사태를 겪는다.

27일 방송되는 MBN 예능 '웰컴 투 찐이네' 2회에서는 박서진과 진해성이 점심 장사 때보다 양이 2배로 늘어난 100인분을 준비하는 모습이 그려진다.

이들은 많아진 손님들 응대와 새로운 메뉴인 고구마 브륄레까지 준비해야 하는 상황. 일당백 활약을 펼치느라 정신이 혼미해진 두 사람은 결국 탈진하고 만다. 이에 두 사람은 알바생을 투입하기로 결정하고 일 잘하는 알바생을 구하기 위해 특별한 SOS 작전을 세운다.

먼저 두 사람은 다수의 서빙 경력을 보유한 에이스인 식당집 막내아들 신승태를 첫 번째 후보로 꼽고 전화를 건다. 두 번째 후보인 최수호는 친절한 막내로 최적의 알바생이었지만 박서진, 진해성이 극찬을 던지자 "그럴 형들이 아닌데?"라고 의심해 웃음을 유발한다.
사진제공=MBN
마지막으로 불안해하던 진해성이 박서진에게 "줄리엣한테 전화해 봐라"라며 '한일톱텐쇼'에서 진미오로 출연 당시 환상의 파트너로 활약한 전유진을 소환한다. 3명의 후보자 중 찐이네 푸드트럭 첫 번째 알바생은 누가 될지 궁금증을 높인다.

그런가 하면 박서진과 진해성은 저녁 장사에 온 손님들을 향한 특별한 노래 선물로 귀 호강과 눈 호강을 선사한다. 진해성은 '웰컴 투 찐이네'에서 최초로 신곡 '아름다운 당신이여' 라이브 무대를 꾸민다. 또 박서진은 2번째 푸드트럭 장소인 장구너머항에 딱 맞는 장구 퍼포먼스로 흥을 끌어올린다.

제작진은 "27일 방송될 2회에서 박서진과 진해성은 100인분으로 늘어난 두 번째 푸드트럭 장사에 온 열정을 쏟아붓는다"라며 "과연 두 사람이 알바생 후보로 꼽은 신승태, 최수호, 전유진 중 '찐이네 푸트트럭'에 합류할 사람이 있을지, 두 사람의 특별한 SOS 전화를 함께 지켜봐 달라"라 전했다.

'웰컴 투 찐이네'는 이날 오후 9시 10분에 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

