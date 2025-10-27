사진제공=SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'

정신과 전문의 오진승이 방송에서 연예계 톱스타 가족사를 공개한다.27일 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'에서는 유튜브 채널 '닥터 프렌즈'를 운영 중인 정신과 전문의 오진승과 전 KBS 아나운서 김도연 부부가 새로운 커플로 합류해 4년 차 결혼생활을 공개한다.이날 오진승은 고모와 사촌 형이 모두 연예계 톱스타라고 밝히며 스튜디오를 놀라게 했다. 그는 "설날에는 고모가 세뱃돈도 주신다"고 전하며 명절에 펼쳐지는 톱스타 가족의 근황을 공개했다. 이에 MC들은 "한 번도 방송에서 들은 적 없는 이야기다", "어쩐지 닮았다"며 놀라움을 감추지 못했다.아내 김도연은 방송을 통해 남편의 일상적인 모습을 폭로했다. 그는 "정신과 의사라 이해심이 많을 거라 생각했는데 그렇지 않다. 결혼생활이 평탄하지 않았다"고 털어놓았다. 이어 "올해 4월에는 이혼 위기까지 있었다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.스페셜 MC로 출연한 래퍼 딘딘은 오진승의 절친으로서 "처음 보는 모습이다. 워낙 친절해 주변에서도 칭찬이 많다"며 의아해했다. MC들은 "두 사람이 정말 안 맞는 것 같다"고 반응하며 시선을 모았다.또한 두 사람의 신혼여행 일화가 공개되면서 '스킨십 리스' 의혹까지 제기됐다. 절친이자 '닥터 프렌즈' 멤버인 이낙준은 "너희 신혼여행을 같이 갔잖아"라며 당시 상황을 언급했다. 그는 "신혼여행을 멤버들과 가족까지 총 9명이 함께 다녀왔다. 둘만의 시간을 보내는 걸 한 번도 못 봤다"고 말해 웃음을 자아냈다.9명이 함께한 신혼여행과 극과 극 부부 케미를 보여줄 오진승·김도연 부부의 이야기는 27일 밤 10시 30분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'에서 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr