11월 30일 결혼하는 윤정수, 원진서 커플이 신혼집을 정리하며 다투는 모습을 보인다.27일 방송되는 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 원진서, 윤정수가 갑작스럽게 신혼집으로 제작진을 초대해 의아함을 자아낸다. 윤정수는 "합가한 지 얼마 안 됐다. 7일 정도다"라며 "아내의 짐도 들어와야 하고, 좀 정리해야 한다"고 말문을 연다.원진서는 윤정수의 잡동사니가 쌓여있는 창고 방에서 테이블, 미니 쿠션 의자 등을 중고로 판매하기 위해 물건을 밖으로 옮겼다. 이에 윤정수는 "막 함부로 가지고 오지마! 좀 말려요"라며 당황한 모습을 보였다.그래도 원진서는 아랑곳하지 않고 점차 더 많은 짐들을 가지고 나왔고, 이에 윤정수는 "그만 가져와. 그냥 다 가지고 나와서 갖다 팔면 어떡해"라며 소리쳤다. 원진서는 "그럼 집이 넓어지고 깨끗해진다"고 답해 웃음을 자아냈다. 에어컨 실외기까지 들고 있었던 '애착왕' 윤정수가 소중히 여기던 잡동사니의 운명은 본 방송에서 공개될 예정이다.'조선의 사랑꾼'은 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr