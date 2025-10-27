사진='태풍상사' 캡처

배우 김민하가 tvN 토일드라마 '태풍상사'에서 열연하고 있다.김민하는 극 중 태풍상사 경리팀의 에이스에서 상사맨으로 성장한 오미선 역을 맡았다. 지난 5, 6회 방송에서는 미선이 진정한 상사맨으로 거듭나는 모습이 그려졌다. 앞서 미선은 영업부 주임이 되어달라는 태풍(이준호 분)의 제안에 눈물과 미소로 응답한 바 있다.특히 미선은 사채업자에게 제품을 모두 빼앗긴 태풍을 위해 전 사장이자 태풍의 아버지 강진영(성동일 분)에게 받은 적금을 건네며 "사장님이 우편으로 보내 주신 통장이요. 그거, 조금 더 보탰어요"라고 말해 따스한 울림을 전했다. 태풍은 이를 거절했지만 미선은 "우리 할 수 있어요"라며 다독이며 회사를 구해냈다.미선은 영어 프레젠테이션을 성공적으로 마친 뒤 계약까지 성공하며 능숙한 업무 감각을 드러냈다. 이 외에도 박진철(진선규 분)을 구하기 위해 신체 포기 각서까지 쓴 태풍에게 "그건 강태풍 씨 개인일 때 하셨어야죠. 거기는 태풍상사 사장으로 가신 거예요"라며 단호히 일갈해 어른스러운 면모를 보여줬다.이처럼 김민하는 위기 속에서도 냉철함과 따뜻함을 함께 지닌 오미선 캐릭터를 섬세하고 생생하게 그려냈다. 특히 진심 어린 눈빛과 절제된 감정선을 통해 오미선의 단단한 매력을 극대화하며 시청자들의 호평을 이끌고 있다.'태풍상사'는 매주 토, 일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr