사진=가수 권은비 SNS

가수 권은비가 단독 콘서트 비하인드 컷을 공개하며 무대 위 존재감을 드러냈다.권은비는 지난 26일 SNS 계정에 "THE RED IN MACAU"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 권은비는 지난 25일 마카오 공연 당시 착용한 의상을 중심으로 다양한 순간을 포착했다.첫 번째 사진에서 권은비는 블랙 프린팅 티셔츠에 체크 플리츠 스커트를 매치하고, 인형 키링을 여러 개 걸어 개성 넘치는 스타일을 완성했다. 캐주얼한 룩에도 자연스러운 메이크업과 긴 웨이브 헤어가 어우러지며 독보적인 무드를 자아냈다.이어 공개된 사진에서는 골드 스팽글 크롭 톱과 데님 팬츠를 착용한 권은비가 무대 뒤편에서 마이크를 들고 있는 모습이 담겼다. 반짝이는 의상은 조명 아래에서 더욱 빛나며 권은비의 탄탄한 보디라인과 매끄러운 어깨선을 강조했다.또 다른 컷에서는 화려한 무대 의상을 입은 채 카메라를 향해 포즈를 취하며 카리스마를 드러냈다. 권은비는 특유의 당당한 눈빛과 안정된 표정으로 공연 직전의 긴장감과 자신감을 동시에 표현했다.한편 권은비는 지난 8월 서울을 시작으로 9월 타이베이, 10월 마카오에서 'THE RED'(더 레드) 아시아 투어를 이어가고 있다. 오는 12월에는 싱가포르와 말레이시아 쿠알라룸푸르 공연을 앞두고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr