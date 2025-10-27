3.9%→0.8% 시청률 급락했다더니…시간대 앞당겨 방송, "씹어 먹어드릴게요" ('최강야구')

사진제공=JTBC

JTBC 제작으로 돌아온 JTBC ‘최강야구’가 4주 만에 시청률 0.8%까지 떨어진 가운데, ‘최강 컵대회’ 브레이커스 첫 대결 상대로 한양대학교가 결정됐다. 스튜디오 C1 제작 당시 최고 시청률은 지난해 3.9%였다.27일 방송되는 ‘최강야구’ 123회에서는 최강 컵대회 예선 1차전 브레이커스와 한양대학교의 경기가 펼쳐진다.브레이커스의 최강 컵대회 첫 대결 상대인 한양대학교 야구부는 대학리그 37회의 최다 우승 타이틀을 보유한 전통의 강호. 한양대를 이끄는 김기덕 감독은 “이종범 감독이 30-30 기록 달성했을 때 내가 30번째 홈런을 맞았다”라며 “제자들이 복수해 줄 것”이라고 설욕전을 다짐한다.“선배님들 씹어 먹어드릴게요”라는 한양대학교의 패기에 브레이커스는 레전드 다운 포스를 보여주며 팽팽한 신경전을 이어간다. 특히 한양대학교 4번 타자 김승주가 “윤석민 선배 정도의 슬라이더는 다 부숴버릴 수 있습니다”라고 선전포고하자 윤석민은 “나?”라고 반문, 슬라이더의 위력을 보여주겠다는 듯 코웃음을 치며 레전드의 기세를 드러낸다. 과연 장외에서 팽팽한 신경전을 펼친 브레이커스 에이스 투수 윤석민과 한양대학교 에이스 4번 타자 김승주의 그라운드 위 맞대결이 펼쳐질지 이목이 집중된다.브레이커스는 “모두 미치자!”라고 힘찬 기합과 함께 본격적인 경기에 나선다. 최강 컵대회의 첫 경기인만큼 기필코 승리를 거머쥐겠다는 의지를 드러낸 가운데, ‘슈퍼소닉’ 이대형이 각성해 경기의 판도를 뒤흔든다는 후문. 이대형은 빠른 발과 독특한 타격자세로 만들어내는 안타가 강점인 선수. 이대형의 타격폼을 보고 덕수고 코치들은 “아마추어들은 하지 못하는 테크닉”이라며 레전드 이대형의 부활에 감탄을 터트린다.이대형은 “도루했을 때 희열을 느끼고 싶다”라며 개인통산 도루 506번째 도루에 도전한다. 과연 이대형이 이번 경기에서 도루 기록을 세울 수 있을지 궁금증을 자아낸다.‘최강야구’ 123회는 평소보다 40분 앞당긴 오후 9시 50분부터 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr