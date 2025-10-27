사진=텐아시아DB

지난달 3일 이혼을 발표한 가수 소향이 뮤직쇼 '언포게터블 듀엣'에 출연한다.다음 달 5일 방송되는 MBN '언포게터블 듀엣'은 치매로 기억을 잃어가는 출연자와 그를 기억하는 사람들의 감동적인 듀엣 무대가 그려지는 리얼리티 뮤직쇼다. 작년 추석 한 회 방송만에 뜨거운 호평을 받으며 '콘텐츠 아시아 어워즈 2025' 실버 프라이즈를 수상한 뒤 정규 편성됐다.'언포게터블 듀엣'에서는 가수 장윤정이 MC를 맡고 조혜련, 손태진, 오마이걸 효정이 패널로 함께한다. 탁월한 공감 능력으로 따뜻한 진행을 선보이는 장윤정과 세대를 아우르는 패널의 조합이 프로그램의 감동을 더할 예정이다.이 가운데 새롭게 돌아온 '언포게터블 듀엣'에서 감동의 무대를 예고하는 메모리 싱어 8명이 공개됐다. 가수 인순이, 임창정, 윤민수, 박정현, 김태우, 소향, 박서진, 손태진까지 호소력 짙은 보이스를 지닌 보컬리스트가 총출동한다. 매회 한 명의 메모리 싱어가 출연해 단 한 명을 위해 노래할 예정이라고. 이들은 '당신을 영원히 기억하겠다'는 마음으로 출연진에게 진심 어린 헌사를 전한다.'언포게터블 듀엣'은 11월 5일 오후 10시 20분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr