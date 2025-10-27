사진 제공=KBS2 '개그콘서트'

사진 제공=KBS2 '개그콘서트'

'개그콘서트'가 심장마비로 세상을 떠난 동료 개그맨 故정세협을 추모했다.26일 방송한 KBS2 '개그콘서트'에서는 '아는 노래'가 약 5개월 만에 돌아왔다. 새 코너 '플레이리스트'는 버추얼 아이돌이라는 트렌디한 소재를 앞세워 신선한 웃음을 선사했다.지난 5월 '혼자가 아닌 나' 편을 끝으로 휴식기에 들어갔던 코너 '아는 노래'는 이날 토이의 '좋은 사람'과 함께 컴백했다. 무대는 선배의 불호령에 기가 죽은 '개그콘서트' 막내들을 위로하는 선배 송필근의 모습으로 시작했다. 그는 "하루 웃기려고 6일 우는 직업이 개그맨"이라며 "관객들 웃는 모습 생각하면 좋잖아"라고 다독이며 함께 코너를 짜보자고 제안했다.하지만 송필근은 건강에 문제가 생겨 병원에 입원했다. 그는 걱정하는 후배들에게 괜찮다고 했고, 새 코너를 잘 부탁한다고 했다. 그러나 녹화 날 후배들이 무대에 오르기 전 송필근의 부고가 도착했다. 윤승현은 동기들에게 "내가 아는 선배는 우리가 웃기고 오는 걸 좋아할 것"이라며 웃으며 무대에 올라가자고 말했다. 이 모든 이야기는 故정세협을 추모하는 내용이었다. '개그콘서트' 출연진은 "당신이 남긴 웃음을 이어가겠습니다"라는 메시지와 함께 '좋은 사람'을 열창하며 고인을 기렸다.새 코너 '플레이리스트'는 버추얼 아이돌이 얼굴을 공개하고 실제 무대에 올랐을 때를 다뤘다. '비온' 장현욱, '시온' 오민우, '드리' 정범균은 관객들을 향해 아이돌 특유의 '입덕' 유발 행동들을 취했고, 이들의 톱 아이돌 모먼트가 객석을 웃음바다로 만들었다. 객석에 앉아 있던 손민경과 서아름은 '플레이리스트' 멤버들이 손하트 등 뭔가를 시도할 때마다 크게 실망하고, 업신여기는 듯한 표정을 지어 재미를 더했다.'니가 왜 여기서 나와'에서는 병역 비리를 저지르는 정치인으로 드라마에 출연 중인 정승환이 백반집을 방문하는 모습이 그려졌다. 드라마에 과몰입한 아줌마 3인방 김영희, 이현정, 김지영은 정승환이 등장하자 "국민들은 개돼지라면서요?"라며 그를 물어뜯어 웃음을 터트렸다. 김영희는 정승환이 주문한 백반정식의 반찬들을 눈앞에서 빼며 "아들 군대는 잘 빼면서, 반찬은 빼면 안 됩니까?"라고 말해 웃음을 안겼다.KBS2 '개그콘서트'는 일요일 오후 10시 35분 방송한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr