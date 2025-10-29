사진=텐아시아DB

사진=채널S

사진=채널S

1969년생 박준형과 1976년생 장혁이 '콜' 해결 현장에서 '티격태격 케미'를 폭발시킨다.29일(수) 저녁 8시 50분 처음 방송하는 채널S '박장대소' 첫 회에서는 30년 우정의 '찐친' 박준형-장혁이 '콜(요청)'을 보낸 의뢰인을 찾아가 좌충우돌하며 해결해가는 현장이 공개된다.두 사람은 역사적인 '첫 콜'로 대형견을 목욕시켜 달라는 '콜'을 받는다. 이에 박준형은 '개테랑'다운 자신감을 내뿜는 반면, '개마추어' 장혁은 연신 긴장감을 드러낸다. 잠시 후, 30kg이 넘는 사모예드 두 마리를 본 '박장브로'는 당황하면서도 난생 처음 '셀프 애견 목욕탕'에 들어서고, 우여곡절 끝에 목욕 미션을 완수한다.의뢰인에게 소정의 '수고비'를 받는데, 곧장 봉투 안에 든 돈을 확인한 박준형은 "(개 목욕 전문가에게 맡기면) 5kg당 10만원이라고 하지 않았냐?"며 이의를 제기한다. 그러자 장혁은 "우리는 '수고비'를 기부하기로 했으니 액수를 따지는 것은 좋지 않다"고 해 박준형을 머쓱하게 만든다. 결국 박준형은 "너만 좋은 놈 하고, 나는 나쁜 놈 하라는 거냐?"며 모자까지 집어 던지면서 급발진해 모두를 폭소케 한다.두 사람의 티격 케미에 기대가 모이는 가운데, 다음으로 '박장브로'는 '실전영어를 가르쳐달라'는 '콜'을 받는다. 직후 한 패션 회사로 향하던 중 장혁은 박준형에게 "내 R 발음 어때?"라고 묻는다. 박준형은 "되게 별로야"라고 팩폭한다. 환장의 케미 속 의뢰인이 다니는 패션 회사에 도착한 이들은 "여자친구와 영어권 휴양지로 여행을 가는데 실전 영어 스킬을 가르쳐 달라"는 '콜'을 받는다.박준형은 '쭈니쌤의 영어 교실'을 열고, "영어에 있어 중요한 건 겁 내지 않는 자세다. 그리고 문법보다 더 중요한 건 발음!"이라고 강조한다. 나아가 그는 "한국 사람들이 잘 모르는 외국의 팁(TIP) 문화가 있다"며, 해외여행에서 알아두면 절대로 바가지를 안 쓰는 '꿀팁'을 대방출한다.과연 '쭈니쌤' 박준형의 영어교실이 성공리에 끝날 수 있을지, 박준형-장혁의 상상초월 '콜' 수행기는 29일(수) 저녁 8시 50분에 처음 방송하는 '박장대소'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr