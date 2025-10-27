사진=유튜브 채널 '이주승의 위시리스트'

배우 이장우가 외모 관리 대신 '자신의 삶'을 택한 이유를 전했다.지난 26일 유튜브 채널 '이주승의 위시리스트'에는 이장우가 출연해 근황과 속마음을 털어놓는 영상이 공개됐다.이장우는 주방을 꾸미고 요리하며 설거지하는 일상을 즐기고 있다고 밝혔다. 그는 "인생 짧은데 무슨 부귀영화를 누리겠다고 잘 먹는데도 먹는 걸 포기하나. 그런 생각이 들어 이제는 좀 풀어져서 즐겨보자고 했다"고 말했다.이어 "지금까지는 남의 인생을 살았다면 이제 제 인생을 사는 느낌이다. 요즘 정말 행복하다"고 덧붙였다. 외모 관리에 대한 부담을 내려놓고 일상에서 행복을 찾고 있다는 의미다.이주승은 과거 이장우의 전성기를 언급하며 "그때 그렇게 잘생길 수가 없었다. 그걸 포기할 정도로 행복하다면 그게 맞는 거다"고 말했다. 이장우는 과거 드라마와 예능에서 '꽃미남 배우'로 큰 사랑을 받았으며, 최근에는 '팜유' 멤버로 활약 중이다.이장우는 이주승을 향해 "연기를 잘한다. 또래인데 질투가 났다. 난 스킬이 이 친구에 비해 부족하다"고 인정했다. 이어 "이 친구는 예술가의 혼을 먹고 사는데, 난 밥을 먹고 산다"고 말해 웃음을 자아냈다.그는 "내 인생에서 억지로 뭔가를 붙잡고 있었던 것 같다. 생긴 것도 그렇고 인기 많았지만, 20대 때의 행복이 진짜는 아니었다. 아닌 걸 계속 붙잡으면 80대가 됐을 때 허무할 것 같다. 죽기 전에 남의 인생 산 느낌일 것 같았다"고 털어놨다.이장우는 "요즘 행복해 보인다는 말을 자주 듣는다. 욕도 많이 먹고 밥도 많이 먹었다"고 웃으며 덧붙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr