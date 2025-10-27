사진='엔조이커플 enjoycouple' 유튜브 캡처

사진='엔조이커플 enjoycouple' 유튜브 캡처

사진='엔조이커플 enjoycouple' 유튜브 캡처

사진='엔조이커플 enjoycouple' 유튜브 캡처

산후 출혈로 중환자실에 입원했던 유튜버 임라라가 응급실 뺑뺑이를 당했다고 털어놨다.지난 26일 유튜브 채널 '엔조이커플 enjoycouple'에는 '걱정해 주신 여러분 감사합니다. Thank you all for your concern.'라는 제목의 영상이 올라왔다.임라라는 "너무 걱정 많이 해 주시고 기도해 주셔서 회복을 잘하고 있다고 글을 쓰다가 하고 싶은 말이 너무 많았다. 나는 산후 출혈이었고 다행히 지금 수혈하고 지혈이 돼서 회복을 하고 있는 중이다"라고 말문을 열었다. 손민수는 "(쌍둥이 출산으로) 자궁이 워낙 많이 늘어나 있어서 그럴 수 있다고 하더라"고 말했다.이어 임라라는 "제왕절개 수술을 하다가 잘못된 게 아니다. 아기를 14일에 낳고 9일 정도 회복을 너무 잘했다. 마지막 산과 진료까지 다 받고 '많이 걸어라' 이런 이야기까지 들은 날 갑작스러운 하혈로 응급실로 가게 됐다"고 회상했다.의료 체계가 개선되었으면 좋겠다는 생각에 영상을 찍게 됐다는 임라라는 "진짜 이거는 좀 바뀌었으면 좋겠고, 개선됐으면 좋겠다는 생각에 말씀을 드리는데 산후 출혈이 온 굉장히 심각한 상황에 있는 산모를 받아주는 병원이 없었다"라고 말했다. 손민수는 "정확한 사정은 모르겠다. '제일 가까운 데 제일 빠른 데 가 주세요'라고 했는데 전화를 여러 군데 하시더니 '출산했던 병원으로 갈게요'라고 하셨다"고 덧붙였다.임라라는 "받아준다는 병원이 아예 없었다. 출산했던 병원에서만 받아준다고 해서 내가 가는 동안 기절만 10번은 한 것 같다. 요즘에 뭐 저출산이다 뭐다 말도 많지만 이렇게 진짜 아기 그리고 산모의 생명이 보장되지 않으면 사실 저출산이 무슨 의미가 있냐"라고 지적했다.손민수는 "(라라가) 산모 기저귀를 차고 있는데 기저귀가 빨간색으로 흘러넘쳐 바닥에 뚝뚝 흘러서 깜짝 놀랐다. 라라가 화장실에서 물을 튼 줄 알았다. 근데 그게 물이 아니라 피가 계속, 몇 분 동안 쏟아지는 소리였다는 걸 알고 깜짝 놀랐다"고 회상했다.이에 임라라는 "나는 그게 기억이 안 난다, 그대로 기절했다. 그때 만약에 민수가 없었으면 전 어떻게 됐을까"라며 한숨을 내쉬었다. 그는 "(당시 상황이) 나한테 너무 트라우마다. 의식을 차릴 수가 없는데 의식을 차리라고 하는 그 긴 시간이 너무 힘들었다"고 덧붙였다.끝으로 임라라는 "이번에 이렇게 기도를 받아보니까 앞으로도 거의 평생 모든 산모와 아기들이 건강하길 바라는 마음으로 기도할 거 같다. 여러분 걱정해 주셔서 죄송하고 감사하다. 그리고 혹시 이 영상이 닿는다면 (의료 체계가) 좀 개선이 됐으면 좋겠다"고 말했다.한편 2023년 결혼한 인기 유튜버 임라라, 손민수 부부는 지난 14일 쌍둥이 남매 출산 소식을 알렸다. 그러나 출산 9일 만에 임라라가 산후 출혈로 중환자실에 입원했다는 사실이 알려졌다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr