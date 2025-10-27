사진=백지영 유튜브

가수 백지영이 딸에게 성형수술을 지적당했다.26일 백지영 유튜브 채널에는 '백지영❤정석원이 깜짝 놀란 사춘기 딸의 충격적인 발언 (세 가족 밀착 브이로그)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 백지영은 정석원과 모닝 뽀뽀로 기상하며 단란한 가족을 자랑했다.9살 딸 하임이는 등교 준비를 하며 속눈썹 뷰러를 사용하며 "얼굴형 마음에 안 들어, 입술 너무 두껍고, 코가 크다"며 외모 불평을 늘어놨다.백지영은 "너 사춘기 오나보다. 이렇게 시작되나보다"라면서 외모에 관심 많아진 딸을 걱정했다. 그러면서 "넌 어렸을 때부터 엄마가 메이크업하고 화려한 옷 입는 걸 보지 않았나. 그래서 이런 걸 빨리 알게 됐는데, 빨리 끝내야 한다. 외모 치장에 너무 힘쓰지 말라"고 조언했다.하임이는 "내가 빨리 예뻐지면 안 그럴 것 같다. 난 카메라보다 실물이 나은 것 같다"고 말했다. 백지영이 "엄마도 그렇지 않냐?"고 묻자 하임이는 "엄마는 둘 다 아니다. 엄마는 성형 수술을 하지 않았냐"고 돌직구를 날렸다.딸의 충격 발언에 백지영은 남편을 소환해 "나 성형해서 안 예쁘다고 했다"고 토로했다. 정석원이 맴매를 찾는 사이, 하임이는 "엄마 아기 때 사진을 봤는데, 훨씬 예쁘다"고 솔직하게 털어놨다. 이에 정석원은 "왜 (성형)했어. 다시 취소해"라며 하임이와 같은 의견을 냈고, 백지영은 "말로 취소되면 좋겠다"고 이야기했다.온 가족이 하임 등굣길을 함께했다. 애정 가득한 뽀뽀로 헤어진 뒤 백지영은 "하임이가 너무 사랑스러운데, 저런 뽀뽀를 언제까지 해줄까? 항상 마음의 준비는 하고 있지만, 언제부턴가 귀찮아하겠지"라며 성장하는 딸을 향한 애틋한 마음을 내비쳤다.백지영은 하교한 하임이와 외계 언어로 재미있게 대회하면서도 "숙제 하고 태블릿을 사용하라"고 단호하게 말했다. 이어 수학 숙제를 도우면서 엄격한 엄마 모습을 보였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr