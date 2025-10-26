사진=TV조선 '식객 허영만의 백반기행'

'식객 허영만의 백반기행' 신봉선이 촬영 중 송은이 양아버지와 만났다.26일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에서는 개그우먼 신봉선과 함께 하남 밥상을 탐방했다.최근 11kg 감량으로 주목받았던 신봉선은 촬영 중 스태프에게 "너무 많이 드신다"는 제지를 받았다. 그는 "저는 샐러드 먹을 때도 코끼리처럼 먹는다. 열심히 먹고 집에 가서 운동할 거"라고 밝혔다.헬스, 수영, 필라테스, 테니스에 이어 요즘 발레도 시작했다는 신봉선은 "(운동보다) 살 빼려면 생활 습관을 바꿔야 한다"고 말했다."가족 중에 배우가 있다"는 소문에 대해 신봉선은 "우리 가족들은 내가 연예인인 걸 티를 안 낸다. 조카가 학교에서 '쟤네 고모가 연예인'이라는 소문이 돌았는데, 조카는 감추고 싶어 했다. 신 씨니까 '너희 고모 신세경이지?'라고 한 친구가 말한 것이 와전된 것"이라고 이야기했다.당시 조카는 아무 말 안 했다고. 신봉선은 "그냥 고모가 신세경인 걸로 하자고 했다"며 미소를 지었다.신봉선은 밈(meme)이 된 짤 '상상도 못 한 정체'를 재현하며 "'복면가왕'에서 상상도 못 한 사람이 나올 때가 있다. 그럴 때 포즈와 함께 '상상도 못 한 정체' 자막이 뜨면서 화제가 됐다. 각이 중요했다"고 강조해 웃음을 안겼다.신봉선은 '개그콘서트' 인기 코너였던 '대화가 필요해'에서 김대희, 장동민과 함께했다. 당시 28살이었던 그는 "아들인 장동민이 저보다 한 살 많았다"고 밝혀 폭소를 유발했다.'대화가 필요해' 출연 계기를 묻자 신봉선은 "김대희 씨 장인어른이 경상도분이다. 어렵지만 개그 소재로 좋겠다고 생각해서 코너를 짜는데, 경상도 사투리 잘하는 후배랑 하면 좋겠다고 생각해서 제가 합류했다. 저는 엄마 쓰는 말투를 따라 했다"고 설명했다.아버지가 병중에도 '개그콘서트'를 보며 유일하게 웃었다는 메시지를 받은 신봉선은 "저는 하고 싶은 일을 했는데, 너무 감사하고 이 일이 정말 멋있구나 느꼈다"며 눈물을 보였다.그러면서 "아빠는 되게 성실하신 분이었다. 부모님이 성실하게 저희를 저희를 키우셨다. 경상도 분이라 워낙 무뚝뚝하셨지만, 퇴근길에 오빠 언니 저랑 과자를 똑같이 사주셨다"며 감사함을 표현했다.신봉선은 "인생의 전반과 후반이 있으면, 저는 지금 후반전 초입에 들어서고 있잖냐. 그래서 안 해본 거 하려고 노력 중이다. 작년에 뮤지컬도 해봤다. '주인공이 신봉선인 줄 몰랐다'는 댓글을 보고 기분 좋았다"며 새로운 도전에 만족한 모습을 보였다.한편, 신봉선은 촬영 중 허영만의 군대 선임이자 송은이의 양아버지를 만나 깜짝 놀랐다. 아시아산악연맹회장 이인정 씨는 "송은이가 내 딸이다"라고 밝혔고, 신봉선은 "역시 한국 사회는 한 다리 건너면 다 알아"라며 감탄했다.양아버지가 직접 송은이게 전화를 걸었고, 신봉선은 녹화 중 만난 인연을 설명헀다. 송은이는 "나랑 오래됐다. 네팔 갈 때부터 알았다"며 반가움을 전했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr