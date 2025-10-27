이미지 크게보기 사진 = tvN '유 퀴즈 온 더 블록'

이미지 크게보기 사진 = tvN '유 퀴즈 온 더 블록'

배우 이정재가 '유퀴즈'에 호피무늬 패션으로 등장해 유재석을 깜짝 놀라게 했다.26일 공개된 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블록'(이하 '유퀴즈') 예고편에는 배우 이정재가 게스트로 출연하는 장면이 담겼다. 영상 속 이정재는 호피 무늬 롱 코트를 멋스럽게 걸치고 등장해 스튜디오 분위기를 단숨에 사로잡았다.이날 MC 유재석은 "월클을 넘어서 우주 스타가 됐다"라며 반갑게 맞이했다. 이어 "요즘 사우디아라비아 행사에도 갔다던데, 이제는 엔터 업계 투자까지 유치하고 다니냐"며 웃음을 터뜨렸다.앞서 이정재는 윤제균 감독, 이병헌과 함께 사우디아라비아 리야드에서 열린 엔터테인먼트 포럼에 참석해 현지 억만장자 인사들과 교류한 바 있다.이정재는 "그때 규모가 정말 어마어마했다"며 "'한국에 투자해야 한다'고 말했다"고 웃으며 설명했다.한편 이정재가 출연하는 ‘유퀴즈’는 오는 29일 방송된다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr