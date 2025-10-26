이미지 크게보기 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

아나운서 출신 방송인 김재원이 '아침마당' MC에서 하차하게 된 과정을 솔직히 털어놨다.최근 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 "은퇴는 살아있는 장례식이다?"를 주제로 사연이 공개됐다.이날 김재원은 "퇴직 후 패널 자리에 앉는 건 처음이다. 30년 동안 내 얘기를 할 자리가 없었다"고 운을 뗐다. 그는 "그동안 '아침마당'을 하면서 오전 4시 40분에 기상했는데, 알람 없이 일어나지 않아도 되는 인생이 이렇게 행복할 줄 몰랐다"며 웃었다.김재원은 지난해까지 KBS 대표 프로그램 '아침마당'의 MC로 10년 넘게 활약했다. 하지만 지난 7월, 입사 30년 만에 명예퇴직을 결정하며 시청자들에게 아쉬움을 남겼다.하차 이유에 대해 김재원은 "프로그램이 대한민국 최초로 1만 회를 맞았는데, 그 현장에서 MC로 함께한다는 건 정말 영광이었다. 하지만 새로운 변화를 요구하는 분위기 속에서 집행부 교체에 따라 MC 교체가 결정됐다"고 밝혔다.이어 "그 당시엔 '누가 먼저 나가느냐', '누가 먼저 쫓아내느냐' 같은 긴장된 분위기였다"며 "결국 2월에 교체 제안을 받았고 제작진과 의견 차이가 있었다. 그래도 KBS와 '아침마당'에 대한 정이 컸기에 쉽게 자리를 놓기 어려웠다"고 솔직히 털어놨다.그런 가운데 김재원은 "명예퇴직 공고가 떴을 때, 하늘이 주는 기회라고 생각했다"며 "후배들에게 깨끗하게 물려주는 게 선배의 도리라 판단했다"고 덧붙였다.그는 "퇴사 후 '아침마당'을 보니 시청률이 조금 빠졌더라. 여름철 휴가 기간이라 빠진 것 같긴 하지만"며 너스레를 떨었다. 또한 후임 박철규 아나운서에 대한 칭찬도 잊지 않았다. 그는 "열흘 만에 시청률은 다시 회복됐더라. 박철규 아나운서가 누구보다 지금 진행을 잘 하고 있다"고 덧붙였다.현재 김재원은 KBS 퇴사 후 프리랜서로서 예능 프로그램 등 다양한 방송 활동을 이어가며 제2의 전성기를 맞고 있다. 최근 '동치미'를 비롯해 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에도 출연하며 여전한 입담과 존재감을 자랑했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr