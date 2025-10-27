사진=tvN

'신사장 프로젝트' 한석규, 배현성, 이레가 마지막 협상 플레이를 펼친다. 이 작품은 지난달 15일 5.9%의 시청률로 출발해 5회에서 8.7%로 최고치를 기록했다. 이후 7회에선 5.5%까지 하락했다. 그러나 9회부터 다시 8%대 시청률로 반등에 성공했다.종영까지 단 2회만을 남겨둔 tvN 월화드라마 '신사장 프로젝트'에서 과거의 진실을 파헤치기 위한 신사장(한석규 분)의 여정이 절정에 달해 다음 이야기에 대한 궁금증이 증폭되고 있다. 이에 신사장과 조필립(배현성 분), 이시온(이레 분)이 만들어갈 엔딩에 대한 기대감을 높일 관전 포인트를 짚어봤다.신사장은 15년 전 아들을 잃었던 사건의 진실에 성큼 다가섰다. 아들을 살해했던 윤동희(민성욱 분)에게 치밀하게 접근한 결과, 윤동희의 배후에 국가법무병원 병원장 이허준(박혁권 분)이 있었다는 사실을 파악한 것.신사장은 윤동희, 이허준의 다음 타깃이 자신이 되도록 과감히 미끼를 던질 뿐만 아니라 자신을 죽이려 찾아온 윤동희를 단숨에 쓰러뜨리며 긴장감을 폭발시켰다. 과연 신사장의 공격받은 윤동희는 어떻게 되었을지, 신사장이 윤동희와 이허준에게 그토록 원했던 사건의 내막을 들을 수 있을지 관심이 집중된다.신사장의 직원들 조필립, 이시온이 펼칠 협상 플레이도 흥미를 더한다. 두 사람은 신사장이 협상 테이블을 열 때마다 남다른 두뇌 플레이와 재빠른 행동력으로 각자의 역할을 완벽히 수행하며 신사장과 함께 통쾌한 협상 결과를 도출해왔다.두 사람은 신사장과 윤동희가 정면으로 맞붙으면서 사건 해결에 전면적으로 나설 조짐이다. 신사장의 곁에서 협상술을 익혀온 협상계 유망주 조필립과 실전 감각 200% 파트너 이시온이 보여줄 활약에 호기심이 높아진다.신사장, 조필립, 이시온이 써 내려갈 각자의 엔딩 또한 주목할 만한 관전 포인트다. 세 인물 모두 각자의 자리에서 변화의 기로에 서 있기 때문. 먼저 과거에 얽매여 온 신사장은 드디어 그 굴레를 벗어날 기미를 보인다. 모든 사건이 마무리된 뒤 협상 전문가로의 복귀, 치킨집 사장의 일상 유지 중 신사장이 내릴 선택에 궁금증이 모인다.여기에 치킨집에서의 수습 기간을 마친 조필립은 법원 복귀를 예정하고 있고 이시온 또한 검정고시를 마치고 인생의 다음 챕터를 앞두고 있다. 서로 다른 길 위에 선 세 사람의 이야기가 어떻게 마침표를 찍을지 주목된다.'신사장 프로젝트'는 27일(월)과 28일(화) 오후 8시 50분에 마지막 2회가 각각 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr