사진=텐아시아DB

사진=tvN

tvN '바달집'에 사랑둥이 구 막내 공명이 약 4년 만에 깜짝 손님으로 출격한다.'바다 건너 바퀴 달린 집 : 북해도 편'(이하 '바달집')은 내 집을 가지고 떠나는 여행을 콘셉트로, 우리나라 전국 방방곡곡에서 사계절을 보낸 '바퀴 달린 집'이 바다 건너 세계로 떠나는 새로운 모험기를 다룬다. 3년 만에 돌아온 터줏대감 성동일-김희원에 이어 최초의 여자 집주인 장나라가 합류해 신선하고 무해한 웃음으로 호평을 얻고 있다.오늘(26일) 방송되는 3회에서는 '삼 남매' 성동일-김희원-장나라가 첫 번째 앞마당이었던 시모노세키를 떠나 약 1,830km를 달려 대망의 북해도에 입성한다. 풍부한 제철 해산물은 물론, 우리 집 앞마당에 있는 과수원에서 딴 탐스러운 과일 등 북해도의 광활한 대자연과 풍요로운 먹거리들이 이목을 사로잡을 예정이다. 여기에 '바달집3'에서 애교 넘치는 막둥이로 사랑받았던 1994년생 공명이 게스트로 합류하며 기대를 높인다.공명을 맞이한 성동일-김희원-장나라 삼 남매의 반응이 흥미를 높인다. '바달집3' 당시 공명은 촬영 직후 입대를 했던바. 성동일은 제대 후 처음 만나는 공명에게 "진짜 멋있어져서 왔다. 느낌이 완전 남자가 됐다"라면서 엄지를 치켜든다. 장나라는 183cm에 달하는 공명의 기럭지에 압도당한 나머지 '쭈굴모드'를 가동해 웃음을 더한다. 성동일, 김희원, 공명 사이에 둘러싸여 있던 장나라는 대뜸 "저 20걸음 걸을 때 명이 씨 12걸음이면 끝인데요?"라며 엉뚱한 자기 객관화로 폭소를 유발하는 것.공명은 초면인 장나라에게 "선배님 엄청 작고 귀여우시네요?"라고 칭찬하며 애교 만점 막둥이 매력을 재가동한다. 그도 잠시, "저 좀 질투 납니다. 제가 게스트라니"라며 새 식구를 들인 성동일과 김희원에게 서운함(?)을 토로해 웃음보를 자극한다. 급기야 공명은 그간 회포를 풀 수 있는 토크 판이 깔리자, 돌연 장나라에게 "선배님은 '바달집' 왜 하신다고 하셨어요?"라고 돌직구 질문을 던져 현장을 후끈하게 달군다는 후문이다.'성 셰프' 성동일은 "오늘 배 터지게 먹게 해주겠다"라면서 북해도의 제철 자연산 성게알을 만날 수 있는 성게 마트로 식구들을 이끈다. 해산물부터 와규까지 싱싱한 식자재들의 향연에 눈을 반짝이던 것도 잠시, 모두 성게알과 와규의 뜻밖의 가격에 화들짝 놀란다. 더욱이 산지 직송 식자재로 '성게알 듬뿍 덮밥'이라는 특선 요리를 준비하던 성동일은 예상치 못한 돌발 상황과 직면한다고. 이에 약 4년 만에 친정 밥을 학수고대하는 공명이 '성 셰프'의 성게알 특식을 무사히 맛볼 수 있을지 귀추가 주목된다.성동일-김희원-장나라가 '바달집'의 비하인드 토크를 풀어낸 '비하인드 집들이' 영상도 공개돼 화제다. 영상 속 '삼 남매'는 익살스러운 티키타카와 유쾌한 케미 속에 '시청자 궁금증 해소'부터 '여행 밸런스 게임'까지 다채로운 질문들에 성심껏 답하며 '바달집'의 매력을 전했다. 특히 성동일은 "허점이 있는 것이 나라의 매력이다. 여행 내내 그 허점들이 드러나는데 진짜 재밌다. 나라가 갈수록 자연인이 돼서 나온다"라고 귀띔해, 본 방송에 기대를 높였다.바쁜 일상 속 여유를 잃은 현대인들에게 퇴근 후 일상 속 루틴 회복을 응원하는 tvN의 브랜드 캠페인 '뛰비엔: 퇴근RUN'은 지난 9월 2만 명이 넘는 신청자를 모집하며, 흥행리에 캠페인 시작을 알렸다. 캠페인 참여자들은 10월 4일(토)부터 10월 30일(목)까지 '바다 건너 바퀴 달린 집: 북해도편', '태풍상사', '신사장 프로젝트', '유 퀴즈', '놀라운 토요일' 등 다양한 tvN 프로그램을 시청하는 '보자'(tvN 콘텐츠 시청 인증 미션)와 '뛰자'(러닝 미션) 미션을 완료해야 한다. 당첨에 실패했더라도 10/12 <바다 건너 바퀴 달린 집: 북해도편>의 첫방송 퀴즈 이벤트를 통해 추가 당첨의 기회가 주어진다. 자세한 내용은 tvN 홈페이지 및 SNS에서 확인할 수 있다.'바달집'은 오늘(26일) 저녁 7시 40분에 3회가 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr