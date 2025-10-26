사진=텐아시아DB

사진=SBS

사진=SBS

지난해 5월 이혼 사실이 알려진 윤민수가, 이혼 후에도 전 아내와 한집에서 사는 것으로 전해져 화제를 모은 가운데 마침내 각자 살림을 꾸리기 시작한 것으로 알려졌다.26일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서는 홀로서기에 나선 윤민수의 독립 하우스가 최초로 공개된다.이사를 앞두고 전 아내와 스티커로 표시하며 공용 가구를 나누는 모습을 공개했던 윤민수가 드디어 새집으로의 이삿날을 맞이했다. 윤민수의 집 곳곳에는 아직도 전 아내와 가구에 표시해 놓았던 스티커가 그대로 붙어 있어 또 한 번 이목을 집중시켰다. 이사업체 직원들 또한 처음 보는 광경에 두리번거리며 눈을 떼지 못했다. 짐을 반만 가져가야 하는 기묘한 이사 상황에 업체 직원들도 당황했다는 후문이다.절반의 이삿짐이 빠지고 미묘한 표정으로 집을 떠나는 윤민수의 모습이 공개됐다. 母벤져스는 윤민수가 마지막 인사를 하는 모습을 지켜보며 "몇십 년을 살던 집을 떠나는 건 쉽지 않을 것"이라며 울컥하는 모습을 보였다. 또한 이와 동시에 "부모 입장에선 짠하지만, 그렇게 슬픈 일만은 아니다"라며 공감과 응원하는 모습을 보였다.윤민수의 새집이 공개되자, 스튜디오에서는 독특한 집 구조에 눈을 떼지 못했다. 아들의 독립 하우스를 처음 본 윤민수 母 또한 운동 방부터 아들 윤후의 방, 테라스까지 잘 정돈된 모습에 안심하는 모습을 보였다. 20년 만에 독립하게 된 윤민수가 고른 '로망 하우스'의 모습은 어떨지, 20년 만에 홀로서기를 시작한 윤민수의 이야기는 26일 밤 9시 방송되는 '미운 우리 새끼'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr