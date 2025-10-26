사진=SBS

사진=SBS

사진=SBS

최우식이 다른 남자와 함께 있는 정소민의 모습에 질투에 휩싸인 후, 자신의 마음을 자각한 초스피드 고백으로 시청자들의 설렘 지수를 치솟게 했다.지난 25일(토) 방송된 SBS 금토 드라마 '우주 메리미' 6화에서는 김우주(최우식 분)가 유메리(정소민 분)를 향한 자신의 감정을 깨닫고 좋아한다고 고백해 설렘을 터뜨렸다. 이와 함께 '우주 메리미' 시청률은 최고 9.7%, 수도권 7.2%, 전국 7.1%를 기록하며 토요 미니시리즈 1위, 동시간대 시청률 1위를 거머쥐었다. 타깃 시청률인 2049 시청률은 2.3%로 자체 최고를 경신했고, 2049 최고 3.03%까지 치솟으며 토요일 방송되는 전 채널 전 프로그램 중 1위를 차지했다. 이로써 '우주 메리미'는 치열한 미니드라마 경쟁 중 압도적인 시청률 독주로 토요일 드라마를 평정했다.(닐슨코리아 기준)전 약혼자 우주가 타운하우스에 등장해 위장 신혼에 비상이 걸렸다. 메리는 전 약혼자 우주와 손을 잡을 바엔 차라리 모든 것을 포기하겠다고 밝혔다. 하지만 우주는 "지금 이 집이 필요한 건 메리 씨다. 감정적으로 굴게 아니라 냉정하게 판단해요"라고 메리에게 최악의 상황에서는 전 약혼자의 손을 잡아야 한다고 설득했다.메리의 앞에 전 약혼자 우주가 등장했다. 전 약혼자 우주는 메리의 당첨 사실을 모르는 상황이었지만, 그는 뻔뻔하게 다시 메리에게 돌아오겠다고 밝혀 분노를 자아냈다. 메리는 "내 마음이 변했어. 너무 다치니까 변하더라"라며 차갑게 선을 그어 통쾌한 사이다를 선사했다.메리는 우주에게 전 약혼자가 찾아왔다고 밝히며 "(전 약혼자 우주와 손을 잡는 건)못하겠더라고요"라고 고백했다. 우주는 "같이 합시다"라며 끝까지 위장 신혼을 도와주겠다고 전해 메리를 안심시켰다. 이에 메리는 "우주 씨 진짜 고마워요! 제가 이 은혜는 평생 잊지 않을게요"라며 우주를 끌어안고 속마음을 털어놨다. 서로를 믿고 위장 신혼을 이어 가기로 한 두 사람은 서로의 눈을 바라보며 미소 지어 설렘 지수를 끌어올렸다.메리를 집에 데려다주고 돌아가려던 우주는 백상현(배나라 분)의 등장에 다시 신혼집으로 발길을 돌렸다. 우주는 메리의 샤워커튼을 대신 달아주며 무의식적으로 "이럴 때 남편 쓰는 거죠"라고 말해 심장을 간지럽혔다. 우주와 메리 사이에는 미묘한 기류가 이어졌다. "다음에 키 필요하면 불러요"라고 언제든지 자신을 호출해도 된다고 허락한 우주는 메리와 점심 데이트까지 약속해 둘만 모르는 썸을 이어갔다.전 약혼자 우주는 메리가 차를 타고 사무실에서 나가는 것을 보고 미행했고, 앞서 자신이 타운하우스에서 본 사람이 우주와 메리임을 확신했다. 전 약혼자 우주는 적반하장으로 메리에게 "너 그새 바람났어?"라며 몰아세우더니 막무가내로 메리의 집으로 쳐들어갔다. 메리는 벽에 걸린 웨딩 사진을 전 약혼자 우주가 볼 수 없도록 소등했고, 어둠 속 메리와 실랑이하던 전 약혼자 우주는 낙상사고를 당했다.전 약혼자 우주의 사고 때문에 정신이 없어 우주와의 약속을 잊은 메리는 "친구가 다쳐 밤새 간호하느라 연락 못 드렸다"라고 미안함을 전했다. 우주는 데이트하지 못하는 아쉬운 마음을 뒤로한 채 메리를 이해해 줬다.하지만 진경을 만나러 병원에 간 우주는 메리와 그의 옆에 찰싹 붙어있는 전 약혼자 우주를 발견했고, 자신도 모르게 질투에 휩싸였다. 우주는 "키가 필요하면 부르라고 했잖아요"라며 메리의 어깨에 매달린 전 약혼자 우주를 자신이 부축했다.다른 남자와 함께 있는 메리를 질투하며 자신의 감정을 자각한 우주는 곧바로 메리에게 고백해 심박수를 상승하게 했다. 우주는 "화는 아닌데 기분이 좋지 않아요"라며 메리에게 처음으로 자신의 감정을 드러냈다. 메리는 "근데 우주 씨가 여차하면 김우주랑 손잡으라고 하지 않았어요?"라고 묻자 우주는 "내가 메리 씨 좋아하나 보죠! 다른 남자랑 있는 게 싫다고요!"라고 메리에게 직진으로 자신의 마음을 고백해 짜릿한 설렘을 폭발시켰다.어린 시절 '첫사랑 키링 소녀'부터 이어온 순정이 터지는 순간 우주의 순수한 표정과 메리의 깜짝 놀란 모습이 분할 엔딩을 장식하며 앞으로 우주와 메리의 로맨스가 전 약혼자를 뛰어넘어 이루어질 수 있을지 기대를 자아냈다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr