그룹 KiiiKiii(키키)가 25일 오후 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 열린 '틱톡 어워즈 2025(TikTok Awards Korea 2025)' 레드카펫 행사에 참석했다.
키키, 비주얼 파티 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

