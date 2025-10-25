로운, 입대 D-2…빡빡 민 밤톨머리 “시원합니다”

가수 겸 배우 로운이 반삭 사진을 공개했다.25일 로운은 자신의 계정을 통해 “시원합니다 다녀올게요”라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 로운은 오는 27일 군 입대를 위해 머리를 시원하게 민 모습. 반삭임에도 배우다운 아우라를 뽐내고 있다.최근 로운은 디즈니+ 시리즈 ‘탁류’에 출연했다. 그는 주인공 장시율 역으로 분해 데뷔 이래 가장 강렬한 연기 변신을 펼쳤다. 그는 일꾼에서 왈패가 된 시율이 성장해 나가는 과정 속 감정선을 섬세하게 표현했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr