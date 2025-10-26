사진=MBC '전지적 참견 시점'

'전지적 참견 시점' 김장훈이 '200억 기부금'에 대해 솔직한 마음을 고백했다.25일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에는 가수 김장훈, 먹방 유튜버 쯔양이 출연했다.이날 김장훈은 "내 인생 최대의 축복은 숲튽훈(金長훈)"이라며 악플 남기는 안티까지 포용하는 모습을 보였다.최근 10대들이 열광하는 '대한민국에서 제일 웃긴 노인' 김장훈은 '창법 조롱' 영상에 대해 "일단은 웃기더라. 직접 댓글을 남기고, 안티 우대 콘서트도 무료로 개최했다"고 전했다.악플 덕분에 다시 존재감이 생겨 재기할 수 있었던 김장훈은 "이제 어떤 악플을 봐도 의연하다"면서 다시 자숙할까봐 조심스러워하는 모습을 보였다.전국투어 첫 시작을 독도로 결정한 김장훈은 '독도' 표기를 바로 잡기 위한 노력을 기울이고 있다. 누적 기부액이 200억 돌파한 그는 사비를 들여 무료 공연도 펼치고 있다.기부 찬사에 김장훈은 "내가 기부를 숭고한 사명이나 희생으로 하는 것이 아니다. 나는 비행기도 일등석 탄다. 예전에 너무 굶고 노숙했으니까, 잘 먹고 좋은 곳에서 자고 싶다. 그렇게 하고도 남는 건 내가 갖는 게 맞는가 싶었다"고 전했다.이어 "예전엔 광고 50개를 찍었다. 몇천억씩 벌었다. 내가 '200억 기부'했다는 기사를 보고 그것밖에 못했다는 게 바보 같다는 생각을 했다"고 덧붙였다.김장훈은 "내가 200억, 2조를 기부한들 이걸로 세상을 구할 수는 없다. 다만, 기부는 캠페인이다. 누군가 따라 하면 좋은 것"이라며 "저는 잘 될 자신은 없는데, 어떻게든 행복할 자신은 있다"고 자신만의 철학을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr