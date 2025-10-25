로빈 “아기 심장소리 못 들어…28일까지 변화없으면 소파술“(‘로부부’)

프랑스 출신 방송인 로빈 데이아나와 그룹 LPG 출신 김서연 부부가 임신 후 상태를 밝혔다.지난 24일 유튜브 채널 '로부부' 게시판에는 "저희가 3일 정도 업로드를 쉬어가는 시간을 가지려고 한다"는 내용의 공지사항이 올라왔다.두 사람은 "오늘 원래 아기 심장소리를 들으러 가는 날이었는데, 심장소리를 듣지 못하고 왔다. 오는 화요일(28일) 초음파를 한번 더 보고 변화가 없다면, 소파술(자궁 내막이나 잔류 조직을 긁어내는 의류적 시술)을 진행하기로 했다"고 적었다.이어 "매일 빠지지 않고 업로드하려고 노력했던 저희라 간단하게라도 숏츠로 담고 싶었지만, 생각보다 마음이 힘든 것 같다. 게다가 남편도 심한 대상포진에 걸려서 로부부의 상태가 조금 좋지 않다"라고 덧붙였다.한편 로빈과 김서연은 지난 5월 결혼했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr