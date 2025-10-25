‘쌍둥이 출산’ 지소연, 갑작스러운 출혈…“어지럽고 두려워”

배우 지소연이 갑작스러운 출혈 증상을 보였다.지소연은 25일 자신의 계정에 "어제 갑작스러운 출혈로 병원에 다녀왔다. 순간 너무 많은 피를 보고 어지럽고, 두렵고, 무서웠다"라고 시작하는 글을 올렸다.이어 "정말 아이를 품고, 낳고, 기르는 모든 순간이 이렇게 어렵고 벅찬 일이구나 싶더라"라며 "우리 엄마는 이렇게 우리 셋을 낳으셨는데, 그때 엄마 아빠는 얼마나 많은 두려움과 걱정을 견디셨을까요"라고 덧붙였다.한편 지소연은 송재희와 2017년 결혼했다. 두 사람은 결혼 5년 만에 난임을 극복하고 임신, 2023년 1월 딸을 품에 안았고, 지난 9월 쌍둥이를 출산했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr