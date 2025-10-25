‘결혼 21주년’ 션, 365만원 들고 봉사장 찾아…“행복을 이웃과 나눠”
션, 정혜영 부부가 선한 영향력을 행사했다.

션은 지난 24일 계정을 통해 "결혼 21주년을 기념하며 찾은 밥퍼. 우리의 행복을 이웃과 나누며 더 큰 행복을 누리는 삶. 그 약속을 이번 결혼 기념일에도 지킬 수 있어 감사했다"며 "작년 결혼기념일 다음날부터 매일 모은 만원, 1년 동안 모은 365만 원을 밥퍼에 드린다"고 밝혔다.

이어 "2004년 10월 8일, 저는 이 세상에서 가장 아름다운 여자와 결혼을 했다"며 "결혼한 다음날 아침, 혜영이에게 다가가 '우리가 어제 너무 행복하게 결혼을 했는데, 그 행복을 우리만 쥐고 살려고 하지 말고, 우리 손을 펴서 더 큰 행복을 누리며 살자'고 이야기했다. 그리고 매일 만 원씩 이웃과 나누며 살자고 했다"며 "혜영이가 너무나 흔쾌히 그러자고 했다"고 적었다.

또 "저와 제 아내는 결혼을 하고 매일 하루 만 원씩 모아 결혼기념일에 청량리에 위치한 밥퍼라는 무료 급식소를 찾아 365만 원을 전달하고, 그날 노숙자, 행려자, 무의탁 어르신들께 식사 드리는 일을 돕는다"며 "첫 번째 결혼기념일에 혜영이 뱃속에 우리 첫째 하음이와 함께 세 식구가 1년 동안 모은 365만 원을 들고 밥퍼를 찾았다"고 덧붙였다.

그러면서 "돌아오는 길에 차 안에서 혜영이가 고백한 말이 있다. '작은 걸 나누지만 큰 행복을 가지고 돌아오는 것 같아.' 우리는 매일 만 원을 나눴지만, 만 원 가지고 어쩌면 누릴 수 없는 그런 큰 행복을 가지고 돌아온 것 같다"며 "매년 10월 8일, 올해로 21번째 우리의 행복을 드리고 있다"고 알렸다.

마지막으로 션은 "오늘이 혜영이와 결혼한 지 7670일이 되는 날이다"며 "내일부터 오늘의 행복을 기억하며 혜영이와 만 원의 행복 나눔을 이어가려 한다"고 강조했다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

