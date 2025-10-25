랄랄, 독박 육아도 문제없겠어…마트에서도 딸과 춤신춤왕 인증
크리에이터 랄랄이 하와이에서의 웃수저를 인증했다.

최근 랄랄은 자신의 계정을 통해 하와이에서 육아하는 모습을 게재했다. 랄랄은 딸 서빈 양이 탄 마트 카트를 끌면서 운동하는 모습. 랄랄이 춤을 추자 서빈 양이 따라추고 있다.
한편 랄랄은 내달 2일 경기 여주오곡나루축제에서 개그맨 이용진과 듀엣 공연을 펼친다. 두 사람은 최근 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니'에서 '이제는'이란 노래로 함께 무대에 올랐다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

