배우 배현성(27)이 '신사장 프로젝트'에서 함께 호흡을 맞춘 배우 이레(20)를 언급하며 "모든 씬이 재밌었다"고 말했다.지난 23일 서울 강남구의 한 카페에서 tvN 드라마 '신사장 프로젝트'에 출연한 배현성을 만났다. '신사장 프로젝트'는 전 레전드 협상가, 현 치킨집 사장으로 미스터리한 비밀을 가진 신사장(한석규 분)이 편법과 준법을 넘나들며 사건을 해결하고 정의를 구현해 내는 이야기를 그렸다.극 중 엘리트 신입 판사에서 치킨집 낙하산 직원으로 전락한 조필립 역을 맡은 배현성은 "대본을 받자마자 하고 싶었던 작품이었다"라며 말문을 열었다. 그는 "또 한석규 선배님과 호흡을 맞춘다는 이야기를 듣고 무조건 해야겠다는 생각이 들었다. 조필립 역을 제안주셔서 너무 감사했다"고 말했다.이레와의 호흡은 어땠을까. 배현성은 "이레 배우와 생각보다 금방 친해진 것 같다. 극 중 (이레와) 잔잔한 로맨스를 그리는데, 모든 씬이 재밌었다. 촬영장에서 서로 장난도 치고 대화도 많이 나눴던 기억이 난다"고 회상했다.또 그는 "이레를 보며 많이 배웠다. 연기 할 때 자기가 준비해 온 걸 다 보여주면서 감독님이 원하시는 포인트들도 빠르게 알아차리는 배우더라. 연기 경력이 단번에 느껴졌다"라며 이레를 칭찬했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr