/사진 = 그로이엔터테인먼트

싱어송라이터 연정(YEONJEONG)이 새 싱글 '우리만의 인사 (Slow Goodbye)'를 발표했다.이번 신곡은 블루스 록 기반의 따뜻하고 감성적인 사운드가 특징으로, 연정의 섬세한 기타 플레이가 돋보인다. 기존 발표곡들보다 절제된 연주 속에서도 기타 한 음 한 음이 흐름을 자연스럽게 이어가며, 연정만의 특별한 기타 사운드를 선사한다. 특히 이번 녹음을 위해 전 세계 100대 한정 모델인 펜더 텔레캐스터를 공수해 사용했다는 후문이다.연정은 '이별 뒤에도 남아 있는 추억의 온도'를 주제로, 떠난 사람이 남겨진 이에게 전하는 메시지를 담아냈다. '우리만의 인사 (Slow Goodbye)"는 이별의 쓸쓸함 속에서도 원망보다 이해를 택하는 감정을 블루지한 기타 사운드와 따뜻한 밴드 연주로 표현한 곡이다.이번 작업에는 연정의 공연 밴드 건반 연주자이자 전 검정치마 키보디스트 출신인 REDO(이희태)가 프로듀싱과 편곡을 맡아 완성도를 높였다. 또한 베이시스트 박정현, 드러머 한상희가 참여해 풍성한 사운드를 더했다.대중적인 멜로디 위에 연정의 블루지한 기타 연주가 더해진 신곡 '우리만의 인사 (Slow Goodbye)'는 27일 낮 12시 각종 음원사이트를 통해 공개됐다.한편 연정은 오는 12월 14일 노들섬 라이브하우스에서 두 번째 단독 공연을 개최할 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr